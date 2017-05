Homostel vale gieren broedt ei uit in Artis

Vale gieren leggen al niet zo gauw een ei, ongeveer één per jaar, en nu is dat ook nog eens uitgebroed door twee mannelijke exemplaren. Een primeur voor de Amsterdamse dierentuin Artis: nog nooit werd een vale gier (Gyps fulvus) geboren uit een ei dat door een mannenkoppel werd uitgebroed.

Twee weken geleden was het ook al raak in Artis, toen kreeg een ander gierenkoppel een ei. Het was toen voor het eerst in vijf jaar dat in Artis een vale gier werd geboren.

Van broedmachine naar nest

Het ei van het mannenkoppel werd afgelopen jaar los gevonden in de gierenvolière. Verzorgers legden het ei in een broedmachine. Toen zij erachter kwamen dat twee mannetjes, die al jaren een paar vormen in de dierentuin, een nest aan het bouwen waren, besloten ze het ei in het nest te leggen.

Beide mannetjes bebroedden vervolgens het ei afwisselend tot het uitkwam. De broedperiode bij vale gieren is ongeveer twee maanden. Tot nu toe zorgt het koppel goed voor het kuiken, aldus Artis. Ze braken voedsel, dat afkomstig is van karkassen van konijnen, cavia’s, ratten en pony’s, op voor het jong.

Homoseksueel gedrag bij 1.500 diersoorten

Homoseksualiteit komt vaak voor in het dierenrijk en al helemaal bij vogels. Zo is homoseksueel gedrag geobserveerd bij pelikanen, zwanen, meeuwen en vele duivensoorten. In totaal is bij meer dan 1.500 diersoorten bekend dat homoseksueel gedrag voorkomt, zoals koeien, apen, flamingo’s, olifanten en leeuwen. Bij pinguïns is één op de vijf koppels een homostel.

Tijdens de Gay Pride van vorig jaar organiseerde Artis een rondleiding over homoseksualiteit bij dieren.

Fokprogramma

Het koppel dat twee weken geleden een ei uitbroedde, kwam in 2010 met drie andere vale gieren vanuit een Spaans opvangcentrum naar Artis. De twee waren aangereden in Spanje. Dat gebeurt regelmatig bij gieren, als zij karkassen eten van andere dierlijke verkeersslachtoffers die langs de weg liggen.

De dierentuin onderzoekt of het de twee kuikens kan uitzetten in het wild. Artis doet mee aan het Europese fokprogramma van de vale gier.

Het jong van de twee verkeersslachtoffers: