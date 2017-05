Manchester begint weer iets rustiger adem te halen

De politie van Manchester raakt er steeds meer van overtuigd dat Salman Abedi de aanslag op de muziekhal Manchester Arena grotendeels alleen uitvoerde. Door camerabeelden te verzamelen konden de autoriteiten achterhalen waar Abedi zich in de aanloop naar de aanslag bevond, wat hij deed en met wie. Zo blijkt dat hij zelf de groenblauwe rugzak kocht waar hij het explosief in verstopte dat 22 mensen doodde. Ook kocht hij zelf de spijkers en moeren die hij in bij de explosieven stopte.

De politie denkt nog wel dat Abedi deel uitmaakte van een cel of een netwerk. Dat hij kort voor de aanslag op zichzelf was, betekent niet dat hij geen steun kreeg. Zo willen de diensten nog steeds weten hoe Abedi een zwaar explosief getimed kon laten afgaan. Dat vereist specialistische kennis.

Ook is er een foto verspreid waarop Abedi te zien is met een grote koffer. De politie denkt niet dat die gevaarlijk is, maar wil wel weten wat er in zit. Rechercheurs speuren op vuilnisbelten rondom Manchester naar de koffer.

Inmiddels zitten er elf verdachten vast. Vijf mensen die eerder zijn gearresteerd, zijn zonder beschuldiging vrijgelaten. De politie zegt nog op achttien plaatsen onderzoek te doen, vooral in huizen in Zuid-Manchester.

Tegelijkertijd woedt een debat over de vraag of de inlichtingendiensten fouten hebben gemaakt. Hadden zij kunnen weten dat Abedi was geradicaliseerd en een bedreiging vormde? Politiecommissaris Ian Hopkins zei woensdag dat Abedi in 2012 is gearresteerd voor diefstal, heling en een vechtpartij. Hij is toen niet opgenomen in Prevent, een programma om vatbare jongeren te deradicaliseren.

Ook inlichtingendienst MI5 onderzoekt het eigen handelen. Minstens twee mensen in de omgeving van de zelfmoordterrorist hadden in het verleden contact opgenomen met de autoriteiten omdat zij ongerust waren over het gedrag van Abedi. Wel stond Abedi op een lijst van 20.000 personen op wie de diensten letten. Hij werd echter niet gezien als iemand die een bedreiging vormde.

De lokale krant Manchester Evening News bericht dat de gemeenteraad van Manchester niet wenst dat Abedi wordt begraven of gecremeerd in het grootstedelijk gebied. De grootste moskee van de stad wil ook niets te maken hebben met een begrafenis.

Langzaam ademt Manchester uit. Premier May kondigde afgelopen weekend aan dat de ernstigste terreurdreiging geweken is. Het Britse dreigingsniveau is een stapje teruggeschroefd: de kans op een aanslag is nu ‘zeer groot’ in plaats van ‘aanstaand’.

Ariana Grande heeft inmiddels bekendgemaakt een benefietconcert te geven komende zondag. Ze krijgt steun van een keur aan artiesten, onder wie Justin Bieber, Pharrell Williams, Usher, The Black Eyed Peas, Coldplay, Miley Cyrus en Katy Perry. De opbrengsten van het concert gaan naar slachtoffers van de aanslag,