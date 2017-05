Kind kijkt minder tv en gebruikt vaker smartphone

Kinderen tussen zes en twaalf jaar kijken minder televisie dan vier jaar geleden – ondanks de opkomst van de populaire videodienst Netflix. Zij zijn wel vaker de smartphone gaan gebruiken. Het percentage kinderen dat weleens een tijdschrift of een dagblad leest is gedaald.

Dat blijkt uit de deze week gepubliceerde Kids Monitor van het NOM, de organisatie die in Nederland ook de oplage- en bereikscijfers van gedrukte media meet. Het is de tweede keer dat het NOM het mediagebruik van kinderen in kaart brengt, nu in iets aangepaste vorm. Eind 2013 verscheen het onderzoek voor het eerst.

Driekwart van de kinderen tussen zes en twaalf jaar gebruikt regelmatig een smartphone. Dat is veel vaker dan vier jaar geleden. Toen gaf bijna een kwart aan „vaak” een mobiele telefoon te gebruiken, en 35 procent „af en toe”.

Vlogs

De bijna 1.100 kinderen die dit voorjaar zijn bevraagd, vertelden dat zij de smartphone vooral gebruiken om films of filmpjes te kijken en te gamen. YouTube is heel populair. Vlogs worden door zes op de tien kinderen gekeken, vooral door kinderen tussen 10 en 12 jaar.

Kinderen gebruiken veel verschillende apparaten voor uiteenlopende activiteiten. De televisie wordt het meest gebruikt, gevolgd door de tabletcomputer en de pc of laptop. Dat laatste apparaat gebruiken ze het meest voor school.

Televisie

Bijna alle kinderen kijken televisie (97 procent). Maar het aantal uren dat zij kijken, is wel gedaald. Dat komt overeen met de trend onder oudere kijkers. In 2013 keken de kinderen gemiddeld 13,1 uur televisie per week. Nu is het gedaald naar circa 10,9 uur per week. Dat is inclusief het kijken naar video-on-demanddienst Netflix. Zapp van de Nederlandse Publieke Omroep en Nickelodeon bleven wel de populairste televisiezenders.

Ook het lezen van tijdschriften en kranten is gedaald, aldus het onderzoek. Circa 63 procent van de kinderen leest een tijdschrift: Donald Duck is de geliefdste titel, gevolgd door onder meer de nieuwsuitgave Kidsweek. In 2013 meldde NOM dat 94 procent van de kinderen weleens een tijdschrift las. Eenvijfde leest weleens een krant. Drie jaar geleden was dat nog 38 procent.

Bijna tweederde van de kinderen luistert weleens naar de radio (65 procent). Dat is iets meer dan in het onderzoek van 2013 (63 procent).

Sociale media worden nog maar beperkt gebruikt – logisch ook, gezien de officiële leeftijdsgrens die veel diensten hanteren. Wie een account op Facebook aanmaakt, moet dertien jaar of ouder zijn. Volgens de NOM Kids Monitor 2017 wordt WhatsApp het meest gebruikt, gevolgd door Snapchat en Instagram.