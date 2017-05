Jeugdig Oranje wint van Marokko

Een veredeld Jong Oranje zorgde in het Grande Stade d’Agadir voor een lichtpuntje door een vriendschappelijke interland tegen Marokko met 2-1 te winnen. Doelpunten van Quincy Promes en Vincent Janssen waren voldoende voor de tweede zege in de derde onderlinge ontmoeting met de Noord-Afrikaanse tegenstander. Het positieve resultaat zorgde vooral voor een morele opkikker in aanloop naar het WK-kwalificatieduel op 9 juni in Amsterdam tegen Luxemburg.

Veel meer dan het herstellen van het vertrouwen in het Nederlands elftal was er voor interim-bondscoach Fred Grim niet te halen in het zuidwesten van Marokko. De voormalige doelman had voor het treffen tegen met Marokko slechts een deel van de selectie tot zijn beschikking. De groep werd in overleg met nog afwezige nieuwe bondscoach Dick Advocaat samengesteld. Het basiselftal van Oranje speelde - inclusief de wedstrijd tegen Marokko – in totaal 105 interlands. Wesley Sneijder tekende als invaller voor zijn 129ste wedstrijd voor Oranje.

Talenten

Het Nederlands elftal in Agadir was een mix van eredivisievoetballers van PSV, Ajax en Feyenoord aangevuld met nog altijd niet vervolmaakte talenten als Wesley Hoedt (Lazio Roma), Nathan Aké (Chelsea), Memphis Depay (Lyon), Vicent Janssen (Tottenham Hotspurs) en Quincy Promes (Spartak Moskou). De gelegenheidsploeg liet bij vlagen aardig voetbal zien tegen de nummer 53 van de FIFA-ranking.

Het jonge centrale duo Matthijs de Ligt en Wesley Hoedt speelde tot de 68ste minuut een behoorlijke wedstrijd. Toch kreeg De Ligt in zijn tweede interland opnieuw een teleurstelling te verwerken. In maart blunderde hij als debutant in de verdediging tegen Bulgarije en nu kreeg de pas 17-jarige Ajacied iets meer dan twintig minuten voor tijd als jongste international ooit een rode kaart voor het neerhalen van de Marokkaan Oualid Azarou. Uit de toegekende vrije trap maakte Mbark Boussoufa de 2-1.

Op het middenveld speelden de Feyenoorders Jens Toornstra en Tonny Vilhena een verdienstelijke wedstrijd, maar de kans dat ze voor het oefenduel van 4 juni tegen Ivoorkust plaats moeten maken voor Kevin Strootman en Georginio Wijnaldum lijkt groot. Zoals er meer wisselingen plaats zullen hebben als de selectie later compleet is.

Nu mochten Memphis Depay en Quincy Promes tegen Marokko regelmatig de trukendoos opengooien, soms tot ergernis van coaches die efficiënt voetbal verlangen. Een fraaie actie van Depay leidde in de 22ste minuut het openingsdoelpunt in. Promes tikte de bal binnen. De doelpuntenmaker mocht na rust verder als rechtsbuiten en gaf een assist op de scorende Janssen.

Een ander positief punt was het debuut van Nathan Aké. De 22-jarige verdediger is het voorbeeld van een nieuwe weg die talenten afleggen naar de top. Op jonge leeftijd verruilde Aké de opleiding van Feyenoord voor een lucratief contract bij Chelsea. Hij werd bij clubs als Reading, Watford en Bournemouth klaargestoomd voor een terugkeer. Bij Chelsea heeft Aké nog geen basisplaats weten af te dwingen. In het Oranje van Fred Grim tegen Marokko dus wel. Hij maakte de negentig minuten vol en is nu de enige international van de huidige groep die ongeslagen is in Oranje.

Troosteloos en leeggelopen

In meerdere opzichten verliep de avond anders dan vooraf was verwacht. Lang na het beginsignaal van de Malinese scheidsrechter Mohamadou Keita was het publiek nog het Grand Stade d’Agadir binnengestroomd. De wedstrijd die in een troosteloze ambiance was begonnen speelde zich na een uur voor een zingende massa af. Toen het Marokko van Franse bondscoach Hervé Renard de ontmoeting dreigde te verliezen liep het stadion ver voor het einde weer leeg. Het thuispubliek was allang blij dat het met het vallen van de avond weer wat mocht eten en drinken. Het plukje Oranjefans bleef wel tot het einde en kon later met een hapje en een drankje aan het strand van Agadir genieten van een zege.