In het Witte Huis dreigt nu een koningsdrama

Op zijn 26ste verjaardag, in 2007, gaf Jared Kushner zichzelf een bijzonder cadeautje. Voor 1,8 miljard dollar kocht hij een wolkenkrabber van 41 verdiepingen aan Fifth Avenue in New York. Helaas had de jonge CEO van Kushner Companies, een groentje in de New Yorkse vastgoedkaste, zichzelf overschat. Kushner betaalde te veel en er kwam een financiële crisis. Het gebouw werd voor Kushner Companies een enorme verliespost. Tien jaar later zoeken de Kushners vergeefs naar investeerders om het gebouw te slopen en er een toren met luxe appartementen te bouwen.

Het kan goed zijn dat Jared Kushner zichzelf nogmaals heeft overschat nu hij een 36-jarig groentje in het Witte Huis is. In het steeds verder uitdijende onderzoek naar de contacten met Rusland van Trumps entourage staat het zoeklicht momenteel vol op de schoonzoon van de president. Kushner, getrouwd met Trumps dochter Ivanka, wordt nergens van beschuldigd. Maar de FBI wil weten waarom hij een geheim communicatiekanaal met Moskou probeerde op te zetten tijdens de transitieperiode – zo onthulde The Washington Post vrijdag.

Kushner deed dit voorstel kort na Trumps verkiezingsoverwinning in een ontmoeting met de Russische ambassadeur in Washington, Sergej Kisljak, en in aanwezigheid van de toenmalige veiligheidsadviseur Michael Flynn, die later moest opstappen omdat hij loog over zijn contacten met Kisljak. Kushner stelde zelfs voor de communicatie via faciliteiten van de Russische ambassade tot stand te brengen. Hij nam kennelijk aan dat de Amerikaanse geheime diensten er dan geen lucht van zouden krijgen, een gedachte die veiligheidsexperts in The Washington Post „naïef” noemden.

Afgelopen weekend bleek verder dat Kushner en Kisljak nog drie keer telefonisch contact hadden. Kushner liet na de ontmoeting en telefoontjes te melden toen hij werd gescreend voor zijn adviseursfunctie in het Witte Huis.

Ook heeft de FBI vragen over een gesprek dat Kushner in december voerde met Sergej Gorkov, de door Poetin benoemde, en door de Russische geheime dienst FSB opgeleide baas van de Russische staatsbank VEB. De bank valt onder de Amerikaanse sancties tegen Rusland.

Vergeten telefoontjes

Kushner was de telefoontjes „vergeten” en de ontmoetingen „hadden niets om het lijf”, zegt zijn advocaat. Hij zei eerder te willen getuigen voor de FBI en voor de Inlichtingencommissie van de Senaat, die Trumps Ruslandconnecties eveneens onderzoekt.

Maar Kushner heeft de schijn tegen. Was het geheime communicatiekanaal echt nodig voor overleg over Syrië zoals sommige Amerikaanse media stelden? Of moest de aanstaande president andere zaken in het geheim delen met de Russen? Wilde Kushner via Gorkov de Russen wellicht aantrekken als investeerders in de molensteen aan Fifth Avenue? De FBI, speciale aanklager Robert Mueller, de pers en de Democraten bijten zich nu in Kushner vast en laten niet meer los.

Eigenlijk is het opmerkelijk dat Kushner zo lang buiten schot bleef. Qua stijl en persoonlijkheid mag de elegante, beheerste Kushner dan hemelsbreed verschillen van zijn ongelikte schoonvader, hij en Trump hebben hetzelfde probleem. Ze zijn kwetsbaar omdat ze nieuw zijn in de politiek, en omdat ze zich niet losmaakten uit hun zakelijke bestaan.

De twee delen nog meer. Beiden stammen uit rijke New Yorkse vastgoedkastes en delen een bijbehorend waardenpatroon. Ze zijn ervan overtuigd dat hun zakelijk succes het bewijs is van hun onfeilbaarheid. Hun losse ‘New York values’ ruilden ze moeiteloos in toen zich conservatieve politieke kansen aandienden. Ondertussen is er één doel dat ze niet loslaten: het zakelijk welvaren van de familieclan.

Terwijl Kushner Amerika’s buitenlandpolitiek mede vormgeeft, zoekt zijn familie nog altijd naar buitenlandse investeerders voor het pand aan Fifth Avenue. De ene hand kan zo de andere wassen. Zo verlengde Trump begin mei een omstreden overheidsprogramma dat visa voor rijke buitenlandse investeerders subsidieert. Rond dezelfde tijd lokte Kushners zuster in Beijing investeerders door ze de mogelijkheid van hulp bij het verkrijgen van verblijfsvergunningen in het vooruitzicht te stellen. Toen het incident de media haalde, bood de familie haar excuses aan.

Volgens The Washington Post heeft Kushner nog investeringsfondsen en vastgoedholdings in zijn persoonlijk bezit ter waarde van 167 miljoen dollar. Sommige bezittingen heeft hij ‘op afstand geplaatst’ door ze in beheer te geven aan zijn moeder.

Kushners leven stond altijd in dienst van familie en familiebedrijf. Zijn vader Charles Kushner werd in 2005 veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf voor belastingontwijking en illegale campagnedonaties. Kushner nam het bedrijf op zijn 27ste over. De bleu lijkende Kushner trad in New York pas op de voorgrond door zijn huwelijk met onderneemster en glamourprinses Ivanka in 2009.

De golden boy van het vastgoed dwong tijdens Trumps campagne respect af door de manier waarop hij zich geruisloos naar de frontloge van het Witte Huis wist te manoeuvreren. Pal na de verkiezingen werkte hij Chris Christie weg uit het transitieteam, een kille afrekening met de man die als procureur-generaal van New Jersey Kushners vader naar de gevangenis had gestuurd.

Eenmaal in het Witte Huis leunde de president steeds zwaarder op Kushner. Niet alleen zou hij voor vrede in het Midden-Oosten zorgen, ook werd hij aangesteld als hoofd van een ‘Office of Innovation’, dat de overheid moet hervormen naar bedrijfsmatige inzichten. Ook China, Mexico en Canada kwamen op zijn bord. Trumps door Kushner georganiseerde bezoek aan het Midden-Oosten verliep vlekkeloos, en ook de wapencontracten ter waarde van 110 miljard dollar die Trump naar Saoedi-Arabië meenam waren door Kushner efficiënt voorgekookt.

Fouten

Maar Kushner maakte ook tactische fouten. Zo liet de New York liberal zijn ruzie met zijn tegenpool in Trumps entourage, de aan de alt-right gelieerde topstrateeg Steve Bannon, te hoog oplopen, wat zijn schoonvader irriteerde.

Een mogelijk fatale misstap was zijn aandringen op het ontslag van FBI-directeur James Comey – Kushner verzekerde zijn schoonvader ervan dat de Democraten die stap zouden toejuichen en dat het FBI-onderzoek naar Rusland naar de achtergrond zou verdwijnen. Het ontslag kwam als een boemerang in Trumps gezicht en heeft zijn positie zeer verzwakt.

Met de ideale schoonzoon onder vuur dient zich in het Witte Huis nu een potentieel koningsdrama aan. Wat doet Trump als mocht blijken dat uitgerekend de echtgenoot van zijn lievelingsdochter en zijn meest naaste getrouwe een gevaar voor hem vormt?

Kushner, zo verklaarde Trump zondag, „doet geweldig werk voor het land. Ik heb een volledig vertrouwen in hem.”