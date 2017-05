Flink meer buitenlandse winkels in Nederland

Panden in winkelstraten en -centra worden steeds vaker gevuld met internationale winkelketens. Het aantal winkels is in de periode 2005-2016 met 60 procent gestegen. Het aantal Nederlandse retailers nam in diezelfde periode met 16 procent af. In vierkante meters winkelvloer is de stijging sterker. De oppervlakte van internationale detailhandelaren nam toe met 161 procent. Onder nationale retailers daalde het oppervlak met 20 procent.

Dat blijkt uit een rapport van vastgoedadviseur Cushman & Wakefield.

Een groot gedeelte van de groei komt voor de rekening van bedrijven als TK Maxx, Primark, Zara, H&M, JD Sports en Hudson’s Bay Company. Volgens het vastgoedadviesbedrijf staat Nederland internationaal bekend als prettig vestigingsklimaat “door de in Europese context interessante winkelhuurprijzen, koopkrachtige consumenten en de goede reputatie van levendige winkelsteden en winkelgebieden”.

Winkeliers in kleine en middelgrote steden zien het aantal consumenten in de winkelstraten afnemen en de structurele leegstand toenemen. Bovendien ervaren ze veel concurrentie van webwinkels.

Uit het rapport blijkt dat winkels in buitenlandse handen zich focussen op andere producten dan hun Nederlandse concurrenten. Waar Hollandse retail zich de afgelopen jaren ontwikkelde op gebied van auto’s, fietsen, persoonlijke verzorging en levensmiddelen, openen internationale concerns vooral winkels die kleding, schoenen, sieraden, huishoudelijke en luxe artikelen verkopen. Volgens Cushman & Wakefield kiezen zij vooral voor branches die het minst te vrezen hebben van onlinewinkels.

Nederlanders over de grens

Vooral in de modebranche is er een contrast te zien in het rapport. Daar is het aantal vierkante meters winkelvloer van internationale retailers sinds 2010 met circa 150.000 vierkante meter toegenomen. Onder Nederlandse retailers daalde de vierkante meters met ruim 50.000.

Nederlandse concerns doen het echter ook goed over de grens, oordeelt de adviseur. Onder meer Hema, Scotch & Soda, Rituals, G-Star, Suit Supply en Ace & Tate worden genoemd als succesvolle Nederlandse bedrijven.