Europese Commissie wil af van tolvignet

De Europese Commissie wil dat er voortaan tol wordt geheven op gereden kilometers, niet op tijdsspanne. Vignetstickers zoals die in Oostenrijk en Zwitserland gebruikelijk zijn moeten op termijn verdwijnen, in ieder geval vóór 2027. Dat is een voorstel van de Commissie uit een pakket nieuwe verkeersmaatregelen die op donderdag bekend werden gemaakt. Voor vrachtwagens moet de regeling al vanaf 2023 ingaan.

Een vrachtwagenchauffeur moet momenteel bijvoorbeeld in Duitsland een tolvignet kopen voor meerdere dagen om gebruik te kunnen maken van de Autobahn. Maar tol heffen op de gereden afstand is “eerlijker” dan op basis van tijd, schrijft de Commissie. Dan wordt een weggebruiker immers afgerekend op luchtvervuiling en het daadwerkelijke gebruik van het wegennet. Om soortgelijke redenen wil de Commissie dat prijzen afhankelijk worden gemaakt van de CO2-uitstoot van een auto.

Bovendien mist het Europese wegennet jaarlijks 60 miljard aan overheidsgeld dat nodig is om het wegennet op orde te houden, volgens de Commissie. Door de tolheffing aan te pakken zou dat gat deels kunnen worden gevuld.

Het is een opmaat naar de uiteindelijke ambitie van de Europese Commissie om alle tolheffingssystemen in Europa onder te brengen onder hetzelfde digitale systeem. Dat zou het gemakkelijker moeten maken voor reizigers: die hoeven zich dan niet constant aan te passen aan een ander tolsysteem of een nieuw vignet te kopen.