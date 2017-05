Een winnaar uit Amerika zal jaren duren

Op de tweede rij langs baan acht op Roland Garros zit een 29-jarige Brabander, ooit de nummer 541 van de wereld. ‘Come on, go!’, klinkt het. Korte broek, zomerbruin gezicht, krullen. De naam: Peter Lucassen. Hij sleutelt aan de talenten van een voormalige tennisgrootmacht: de Verenigde Staten.

Hij is een van de zes trainers van de Amerikaanse bond, de USTA. Hij begeleidt Ryan Harrison (25) en Ernesto Escobedo (20), respectievelijk 42ste en 75ste van de wereld. Ze behoren tot een grote groep Amerikaanse spelers – negen in de tophonderd – die het mannentennis van nieuw elan moeten voorzien. Andy Roddick was in 2003 de laatste die een grand slam won.

Belangrijkste project

Lucassen behoorde in zijn jeugd tot de generatie Thiemo de Bakker en Robin Haase, maar redde het niet als prof. In 2010 vertrok hij naar Los Angeles voor collegetennis en een studie international relations bij de University of Southern California. Lang verhaal kort: hij raakte bevriend met Steve Johnson en werd diens coach. Johnson groeide uit tot een top-40-speler. Daarop volgde de opmars met Escobedo, waarop Lucassen werd aangesteld door de USTA.

LA is zijn thuisbasis, daar zitten de faciliteiten van de bond en worden de talenten gesmeed. Escobedo is zijn belangrijkste project. De zoon van Mexicaanse immigranten kwam de afgelopen maanden in snel tempo de tophonderd binnen. Hij is een van de beloften van de ‘Next Gen’.

Lucassen kent hem zes jaar, trainde al met hem toen hij 14 was. Hij speelt typisch Amerikaans, met een ‘big game’ – machtige service, verwoestende forehand. Lucassen zegt vaak tegen hem: keep blowing, blijf uitdelen. Ze trainden in Parijs met Robin Haase. Lucassen: „Robin zei: shit, Ernesto bepaalde wat er gebeurde. Dat gevoel moet hij iedere wedstrijd aan tegenstanders geven.”

Lucassen was in december in Dubai met Escobedo waar hij als hittingpartner diende voor Roger Federer. „Vorige week belde de coach van Federer of ik nog een Amerikaan had die op gras kon trainen.” Federer bereidt zich nu voor op het grasseizoen. Lucassen stuurde een ander talent naar Zwitserland.

Eigenwijs

Lucassen maakt langzaam naam als jonge coach. Vorige zomer kreeg hij naast Escobedo ook Harrison onder zich, die een slechte periode doormaakte. Hij stond op het punt om zijn carrière tijdelijk te onderbreken.

Harrison richtte zich op onder Lucassen. Hij zegt vaak tegen de Amerikaan: ‘Hit your fucking forehand!’. Het is een wapen van hem, hij kan er onwijs mee versnellen, maar deed dat te weinig, zegt Lucassen. „Dat zeg ik dan een paar honderd keer. Dat werkt ja. Veel tennissers zijn zo eigenwijs, dus het komt niet aan als je het vriendelijk gaat vragen.”

Escobedo in actie tegen John Isner op het ATP-toernooi in Houston eerder dit jaar:



Na het Sampras-Agassi tijdperk is het lang schraal geweest in het Amerikaanse tennis – op Roddick na. Stap voor stap komen enkele Amerikanen nu boven – al is het niet in de top-10. Door de bond wordt fors geïnvesteerd in deze lichting, middels trainers, fysio’s en conditietrainers. Ook worden Andre Agassi en Jim Courier ingezet voor speciale trainingsdagen.

Maar een nieuwe Sampras of Agassi? „Het gaat nog jaren duren voor een Amerikaan een grand slam wint”, zegt Lucassen. Ook op Roland Garros lijkt een Amerikaanse winnaar uitgesloten, acht van de tien mannen zijn al uitgeschakeld, onder wie Escobedo en Harrison. Het is nooit een gelukkig huwelijk geweest: gravel en Amerikanen. De laatste winnaar in Parijs is er een uit de vorige eeuw: Agassi, in 1999.