Eén op de drie CO-melders blijkt ondeugdelijk

Eén op de drie koolstofmonoxidemelders die in Nederland te koop zijn, blijkt niet te werken. Dat komt naar voren uit een woensdag gepubliceerd onderzoek van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

De NVWA spreekt van een “groot gevaar” en heeft de verkoop van in totaal elf CO-melders verboden. De meeste webwinkels lijken de detectoren in kwestie inmiddels uit de handel te hebben genomen. De NVWA heeft winkeliers opgedragen ondeugelijke melders die verkocht zijn, terug te roepen.

Geen storingssignaal

In april 2016 kocht de NVWA bij bouwmarkten en op internet 29 verschillende koolstofmonoxidedetectoren, volgens het agentschap “nagenoeg alle melders” die voor Nederlandse consumenten beschikbaar waren. Acht van de apparaten gingen niet af als er koolstofmonoxide (CO) in de lucht zat. Zes melders gaven geen storingssignaal als de CO-sensor kapot was. Daardoor kunnen mensen zonder dat ze het weten een niet-werkende detector aan de muur hebben hangen. Vier van de elf melders die uit de handel worden genomen, gingen op beide gebieden in de fout.

Nog eens vijf andere melders mogen pas weer te koop worden aangeboden als de instructies en opschriften op de apparaten aan de eisen voldoen. Consumenten moeten onder meer - in het Nederlands - op de CO-melder het merk en type van het apparaat kunnen lezen, en de maximale levensduur ervan.

Tien doden per jaar

De NVWA besloot de CO-melders te onderzoeken naar aanleiding van tips van consumenten. Het agentschap was ook gealarmeerd door een onderzoek van verschillende Europese toezichthouders uit 2015. Daarin werden vier detectoren technisch onderzocht, die vervolgens allemaal niet aan de voorschriften bleken te voldoen.

Koolstofmonoxide is een giftig, kleur- en reukloos gas, dat bijvoorbeeld vrijkomt uit cv-ketels die niet goed werken. Wie het gas inademt, krijgt last van misselijkheid, hoofdpijn en duizeligheid. Bij hoge concentraties of langdurige blootstelling, kan CO dodelijk zijn. De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) constateerde in 2015 dat er jaarlijks minstens tien mensen overlijden aan koolstofmonoxidevergiftiging.

Amerikaanse onderzoekers ontdekten vorig jaar een middel dat bij muizen een koolstofmonoxidevergiftiging heel snel opheft. Vervolgonderzoek moet uitwijzen of het medicijn, een speciaal aangepast molecuul, ook bij mensen werkt.