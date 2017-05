Duizenden fans onthalen Ridder Dumoulin

In Maastricht zijn woensdagavond ongeveer 10.000 mensen op de Markt bijeengekomen om Girowinnaar Tom Dumoulin te huldigen. Voorafgaand aan de huldiging kreeg Dumoulin in het bijzijn van familie, vrienden en teamgenoten een lintje opgespeld door demissionair staatssecretaris Martin van Rijn (Sport, PvdA). Dat gebeurde in het stadhuis van Maastricht. Daarmee werd Dumoulin door koning Willem-Alexander benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Van Rijn roemde de wielrenner die zondag als eerste Nederlander ooit de Ronde van Italië wist te winnen. “Tom heeft de afgelopen weken veel losgemaakt in Nederland en laten zien dat we ook als klein land tot grootse dingen in staat zijn. De koning, het kabinet, wij allen zijn zeer trots”, aldus Van Rijn.

Ereburger van provincie en stad

Naast de koninklijke onderscheiding werd Dumoulin door de commissaris van de Koning in Limburg, Theo Bovens, uitgeroepen tot ereburger van de provincie (Limburger van Verdienste)

Speciale gasten bij de huldiging waren Joop Zoetemelk en Jan Janssen, de enige twee Nederlanders voor Dumoulin die een grote wielerronde wisten te winnen.

“28 mei 2017 zal voor altijd Dumoulin-Day zijn”, zei de Maastrichtse burgemeester Annemarie Penn-te Strake tegen de wielrenner. Ze onderscheidde Dumoulin daarop ook nog als ereburger van de stad.