Bertens uitgeschakeld in tweede ronde Roland Garros

Kiki Bertens is uitgeschakeld op tennistoernooi Roland Garros. De 18-jarige Amerikaanse Catherine Bellis was in twee sets te sterk voor de Nederlandse in de tweede ronde van het grandslamtoernooi in Parijs. Ze verloor in 6-3 en 7-6.

Bertens was als achttiende geplaatst op het toernooi. Ze gold als outsider, maar vorig jaar haalde Bertens hier de halve finales, waarin ze eervol verloor van Serena Williams.

De 25-jarige Wateringse presteerde de afgelopen weken goed. Twee weken geleden won ze nog van Bellis op het WTA-tennistoernooi in Rome in twee sets: 6-4 en 6-0. Ze bereikte op dat toernooi de halve finales. Afgelopen zaterdag won Bertens het WTA-toernooi in Neurenberg.

Haase tegen Nadal

In de eerste ronde won Bertens van Kroatisch-Australische Ajla Tomljanovic. Bellis schakelde die ronde de 25-jarige Nederlandse Quirine Lemoine uit in drie sets: 6-3, 3-6, 6-1. Het was de eerste keer dat Lemoine op het hoofdtoernooi van een grand slam speelde.

Ook Nederlanders Robin Haase en Richèl Hogenkamp komen nog deze woensdag in actie in Parijs. Haase moet het opnemen tegen topfavoriet Rafael Nadal, Hogenkamp speelt tegen de Belgische Elise Mertens.

Ook in 2010 en 2016 stond Haase tegen Nadal. Beide keren verloor Haase. Als Nadal het toernooi wint, is dat zijn tiende zege op Roland Garros.