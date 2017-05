ASR doet het goed in eerste kwartaal

Verzekeraar ASR kan over het eerste kwartaal van 2017 goede cijfers overleggen. Dat blijkt uit de woensdag gepubliceerde kwartaalcijfers.

Het bedrijfsresultaat steeg ten opzichte van een jaar eerder met 38,4 procent naar 191 miljoen euro. ASR boekte daarnaast een rendement op eigen vermogen van 17,3 procent, terwijl de doelstelling op 12 procent was vastgesteld.

Dankzij onder meer de gunstige weersomstandigheden in de afgelopen wintermaanden kreeg de schadetak te maken met lagere claims. De verhouding tussen claims en premies viel hierdoor met 92,1 procent gunstiger uit dan waar vooraf rekening mee was gehouden. Bij de tak Leven steeg het bedrijfsresultaat met 23,1 procent tot 149 miljoen euro. Dit is onder meer te danken aan hogere beleggingsopbrengsten.

Beursgang

ASR ging vorig jaar naar de beurs. Dat gebeurde op een ongunstig moment: door de extreem lage rente werden beleggers afgeschrikt. ASR was sinds 2008 in handen van de staat. Nog altijd heeft de staat een kleine 37 procent van de aandelen in handen.

In het eerste kwartaal van 2017 was de solvabiliteit, waaraan deels het vermogen tot het opvangen van klappen in de verzekeringswereld kan worden afgelezen, een stevige 188 procent. Daarmee viel het wel iets lager uit dan de 189 procent het jaar ervoor. Volgens ASR komt dit door de uitbreiding voor marktrisico’s en de inkoop van eigen aandelen.

Bestuursvoorzitter Jos Baeten laat in een verklaring weten blij te zijn met de goede resultaten, maar wijst erop dat niet-structurele zaken “zoals het milde winterweer” de cijfers gunstig hebben beïnvloed.