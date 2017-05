Arsène Wenger verlengt contract bij Arsenal

Door de slechte resultaten van Arsenal werd het afgelopen seizoen volop gespeculeerd over zijn vertrek, maar Arsène Wenger heeft zijn contract bij de Londenaren met twee jaar verlengd. Dat meldt de club via de officiële kanalen.

De Fransman heeft er al 21 seizoenen opzitten bij Arsenal en is daarmee de langstzittende coach in het Engelse en Europese profvoetbal. Arsenal maakte de afgelopen jaargang een matig seizoen door in de competitie en in de Champions League werd de club in de achtste finales roemloos uitgeschakeld na tweemaal een 5-1 nederlaag tegen Bayern München. Met het winnen van de FA Cup wist de club het seizoen echter nog wat glans te geven.

Toch was het de verwachting dat Wenger aan zijn laatste seizoen bezig was. Zo miste de club met een vijfde plaats in de Premier League dit seizoen voor het eerst onder zijn leiding plaatsing voor de Champions League.

Begrip in Londen

Wenger is een begrip in het Europese voetbal: hele generaties spelers groeiden op met de Fransman als coach in Londen. Onder leiding van de trainer, die in 1996 overkwam van Het Japanse Nagoya Grampus Eight, werd ‘Boring Arsenal’ een vloeiende aanvalsmachine die met attractief voetbal een geliefde ploeg werd. Met onder meer Dennis Bergkamp en Thierry Henry wist Arsenal met regelmatig oogstrelend voetbal driemaal landskampioen te worden: in 1997, 2002 en 2004. In dat laatste seizoen bleef de club zelfs 49 wedstrijden op rij ongeslagen.

Waar collega’s met grof geld kampioenselftallen bij elkaar kopen, is Wenger vooral een opbouwtrainer. De Fransman weigerde, enkele uitzonderingen daargelaten, om forse geldsommen aan voetballers uit te geven. Liever leidde hij ze zelf op. Dan liet Le Professeur ze debuteren in de League Cup en vervolgens langzaam rijpen om er uiteindelijk een nieuw elftal op te bouwen.

Het leidde er onder meer toe dat de club in 2006 de finale haalde van de Champions League. Die werd echter met 2-1 verloren van het FC Barcelona van Frank Rijkaard. De laatste grote prijs die Wenger met Arsenal won, was de FA Cup in 2015. Later dat jaar volgde ook nog de Community Shield, de jaaropener in Engeland tussen de landskampioen en bekerwinnaar.

Al maanden geleden, nadat de kritiek op de Fransman aanzwol, werd Wenger gevraagd naar zijn toekomstplannen. Hij zei toen nog zeker vier jaar trainer te willen blijven, bij gebrek aan andere bezigheden buiten het voetbal.