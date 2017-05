Voor zijn Urban Millennium Project heeft de Amsterdamse fotograaf Bas Losekoot in negen wereldsteden mensen op straat gefotografeerd. De foto's laten prachtig zien hoe mensen juist in een menigte volledig in zichzelf gekeerd zijn . Dit jaar begint hij een crowdfunding campagne om er een boek van te maken.Alles over fotografie vind je voortaan op onze fotografiepagina In Beeld