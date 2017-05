VS stellen besluit over laptopverbod in cabine uit

De VS zullen voorlopig geen besluit nemen over een verbod op laptops aan boord van Europese vluchten naar de VS. Dat is de uitkomst van telefonisch overleg tussen de Amerikaanse minister van Binnenlandse Veiligheid John Kelly en eurocommissarissen Bulc (Transport) en Avramopoulos (Migratie). Beide kanten zijn het volgens een woordvoerder van Kelly eens over het “verbeteren van luchtvaartveiligheid wereldwijd, inclusief een aantal zichtbare en onzichtbare verbeteringen”. Een verbod blijft op tafel liggen, aldus de Amerikanen.

De VS vrezen dat met laptops en andere grotere elektronica bommen aan boord van vliegtuigen worden gesmokkeld. Sinds 21 maart geldt al een dergelijk verbod op vluchten uit een achttal landen in het Midden-Oosten en Afrika. Half mei bleek dat de VS van plan waren om het verbod uit te breiden naar vliegvelden binnen de Europese Unie. Er zouden “geavanceerde dreigingen voor de luchtvaart” zijn, maar Kelly trad toen niet in detail over die dreigingen.

Alexandre de Juniac, topman van brancheorganisatie van luchtvaartmaatschappijen IATA, zag er vooral een protectionistische maatregel in. Het verbod zou volgens de Juniac een extra kostenpost van 1 miljard euro opleveren.

Een verbod op laptops in de cabine kan overigens nieuwe risico’s oplevert. Veel laptops zijn uitgerust met lithiumbatterijen, die soms in brand kunnen vliegen. In de cabine kan dat nog geblust worden, maar in het vrachtruim wordt dat lastiger.