Verdasco schakelt Zverev verrassend uit in Parijs

Het is de als negende geplaatste Duitser Alexander Zverev niet gelukt de tweede ronde van het Franse tennistoernooi Roland Garros te bereiken. De ervaren Spanjaard Fernando Verdasco was dinsdag verrassend in vier sets te sterk: 6-4, 3-6, 6-4, 6-2. Zverev won onlangs het ATP-toernooi in Rome door in de finale Novak Djokovic te verslaan en werd gezien als een outsider voor de eindzege in Parijs.

De partij tussen de twintigjarige Zverev en de dertien jaar oudere Verdasco was maandag afgebroken vanwege de invallende duisternis en het slechte weer. Op dat moment was de partij na twee sets in evenwicht. Dinsdag was Verdasco duidelijk de betere: na een goed begin van Zverev, die 4-2 voorkwam in de derde set, pakte de Duitser in het vervolg van de wedstrijd nog maar twee games.

Konta weer niet naar tweede ronde

Bij de vrouwen lukte het de Britse nummer zeven van de wereld Johanna Konta weer niet de tweede ronde te bereiken. Konta won nog nooit een partij op Roland Garros en bleek daar ook dinsdag niet toe in staat: de Taiwanese nummer 109 van de wereld Hsieh Su-Wei was met 1-6, 7-6 (2) en 6-4 te sterk.

De 26 jaar oude Konta klom mede dankzij haar halve finaleplek op de Australian Open vorig jaar naar de zevende plek van de wereldranglijst, maar daar was op het gravel in Parijs weinig van te zien. Ze opende nog wel goed en sleepte de eerste set eenvoudig binnen met agressief en aanvallend spel. In de tweede set stortte Konta echter in: met dubbele en onnodige fouten bracht ze de Taiwanese terug in de wedstrijd. De tie-break in de tweede set was een prooi voor Hsieh Su-Wei, die vervolgens ook de derde set binnenhaalde.