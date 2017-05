Veel huizen nog steeds met verlies verkocht

De woningprijzen naderen inmiddels al weer dezelfde hoogten als voor de crisis, maar meer dan de helft van alle woningen die aan het begin van de kredietcrisis gekocht zijn, worden nog steeds met verlies verkocht. Dat blijkt uit de kwartaalmonitor van Calcasa, dat zich bezighoudt met de waardebepaling van onroerend goed. Vooral buiten de Randstad worden huizen uit 2006 tot 2009 met verlies verkocht.

Na een dip tijdens de economische crisis herstellen de woningprijzen zich de afgelopen jaren weer. Inmiddels is bijna het niveau van de laatste piek in 2008 (262 duizend) bereikt: de gemiddelde woonprijs kwam neer op 258.838 euro in maart dit jaar volgens het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS).

Het dieptepunt bereikte de woningmarkt in 2013. Toen was een gemiddeld huis in Nederland slechts iets meer dan 220 duizend euro waard.

Maar woningeigenaren verkopen nog vaak hun huis met verlies, schrijft Calcasa. Calcasa vergeleek de prijs van woningen op het moment van aankoop met de huidige verkoopprijs. Vooral Nederlanders die tussen 2006 en 2009 een huis hebben gekocht, moeten deze nog vaak voor een lagere prijs verkopen. Over de gehele linie gaat het om meer dan de helft van alle woningeigenaren, met een piek van 56 procent voor huizen uit 2008.

Nog slechter staat het er voor in het oosten van het land: bijna driekwart van de woningen die daar in 2008 werden gekocht, worden nu onder de verkoopprijs verkocht. In het westen ligt het percentage op 52 procent. Dat heeft te maken met de stijgende woningprijzen in de Randstad.

De rest van het land blijft achter, blijkt uit cijfers van Calcasa. Zo liggen de prijzen in krimpregio Achterhoek nog 7,5 procent onder het niveau van 2008.

Ook de woonwaarde van huizen in het oosten van het land valt tegen. Vrijwel alle koopwoningen in Gelderland en Overijssel hebben een woonwaarde onder de oorspronkelijke koopprijs. In het westen ligt dat percentage significant lager: daar gaat het maar om een vijfde van alle woningen.

In totaal staan volgens Calcasa 340.000 woningen nog op verlies ten opzichte van de aankoopprijs. De meeste van deze woningen met een lage woonwaarde staan in het zuiden (127.000) en in het oosten (120.000) van Nederland.