Tour de France start in 2019 in Brussel

De Tour de France start in 2019 in de Belgische hoofdstad Brussel, zo maakte de organisatie van de wielerwedstrijd dinsdagochtend tijdens een persconferentie bekend. Met de start in Brussel eert tourorganisator ASO de beroemde Belgische wielrenner Eddy Merckx, die in 2019 precies vijftig jaar geleden voor het eerst de Tour won. Daarna volgden voor Merckx nog vier touroverwinningen.

Het is voor de vijfde keer sinds het ontstaan van de Tour de France in 1903 dat gestart wordt vanuit België, voor het laatste in 2012 in Luik. Of de Tour in 2019 met een zogeheten “proloog”, een korte tijdrit, of met een gewone etappe zal beginnen is nog onduidelijk. Ook over de rest van het parcours en of er verdere etappes door België volgen, is nog niets bekend gemaakt.

In 2015 begon de Tour in Utrecht. Dat kostte de gemeente bijna 15,5 miljoen euro, een bedrag dat grotendeels werd terugverdiend maar waar uiteindelijk nog wel een tekort van 386.200 euro overbleef. Bijna 750.000 mensen bezochten de tourstart in de Domstad.

Dit jaar start de Tour in de Duitse stad Düsseldorf, voor volgend jaar is gekozen voor de Vendée, aan de westkust van Frankrijk.