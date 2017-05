De Thuiskok: Rocky Roads

Toen ik een tijdje terug jarig was, kon ik het uiteraard niet laten om te trakteren op werk. Ik besloot zelf Snickers te maken. De smaak van zo’n reep heb je eenvoudig te pakken: kwestie van chocolade met pinda’s of pindakaas combineren. Eigenlijk geldt hetzelfde voor rocky roads, een Australisch soort snoepgoed met pindakaas, chocolade en marshmellows. Qua chocolade kun je in dit recept variëren. Wil je minder zoet, vervang dan de witte chocolade door bittere pure chocolade.

Smelt de chocolade au bain-marie. Roer, als de chocolade is gesmolten, de pindakaas en roomboter erdoorheen. Roer tot alles is gesmolten en het één geheel is. Laat het mengsel even rusten, tot het niet meer zo heet is. Anders smelten de marshmallow en zie je ze straks niet meer terug. Ondertussen kun je elke marshmallow in ongeveer 12 kleine stukjes snijden of knippen. Bekleed een bakblik van ongeveer 20 x 20 cm met bakpapier. Test de temperatuur van het chocolademengsel met je vinger. Als je die er gewoon in kunt houden zonder je te branden, kun je tweederde van de pinda’s en marshmallowstukjes erdoorheen roeren. Giet het pinda-chocolademengsel in het bakblik en bestrooi de bovenkant met de resterende pinda’s, stukjes marshmallow en de limoenrasp. Zet het bakblik op een koele plek om op te stijven.