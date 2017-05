Stop met Twitter, Rebel Wilson

Voor filmsterren is Twitter te verleidelijk. Een direct kanaal naar miljoenen fans: het voelt bijna als een machtsbasis tegen de vijandige roddelpers. Maar 140 leestekens maken vaak meer kapot dan je lief is. Zonder Twitter was de Australische comédienne Rebel Wilson waarschijnlijk niet in zo’n zelfdestructieve rechtszaak beland. Voor het Victoria Supreme Court van Melbourne probeert ze al een week te bewijzen dat ze niet ‘fake’ is, maar heel authentiek. En voert ze de ‘gieren’ van de roddelpers die ze op de knieën wil dwingen.

Rebel Wilson brak in Hollywood door met komedies als Bridesmaids en Pitch Perfect: een jeugdige versie van Melissa McCarthey in de niche van dikke, grappige en rauwe dames. Haar problemen begonnen in 2015, toen het Australische roddelblad Women’s Day suggereerde dat ze een notoire leugenaar was. Wilson was geboren in 1980, niet in 1986. Wilson claimde ten onrechte een achternicht van Walt Disney te zijn.

Grotendeels waar: op Wikipedia en IMDb werd haar leeftijd stilletjes gecorrigeerd. Maar dat is klein grut. „Ik heb geen drugsverleden, geen rare sekstapes of criminele achtergrond”, zei ze vorige week in tranen voor de rechter. Klopt, dus had ze het tabloidgeneuzel beter hooghartig genegeerd.

Dat lukte ook wel even, tot een reporter haar oma belde. En dan is Twitter geknipt om je razernij direct de wereld in te slingeren. Rebel Wilson noemde de reporter in kwestie, Elizabeth Wilson, „total scum” en plaatste haar foto erbij: lik op stuk. Helaas bleek dat een foto van een tweede Elizabeth Wilson, die wel werkt voor moederbedrijf Bauer Media, maar bij het rustieke House & Garden. Het slachtoffer eist 250.000 dollar smartengeld.

Afpersing, briest Rebel Wilson niet ten onrechte: ze sloeg terug door Bauer Media wegens smaad voor de rechter te dagen. Haar reputatie was onherstelbaar beschadigd, stelt ze. Nadien kreeg ze in Hollywood geen grote rol meer: twee topjaren door de neus geboord.

Maar hoe bewijs je dat een paar roddelartikelen je rollen kostten in de animatiefilms Trolls of Kung Fu Panda 3? Dat de makers van How to Be Single haar scènes wegknipten omdat ze een lelijke pukkel op haar bovenlip had? En dat die pukkel was veroorzaakt door stress over Bauer Media, net als haar blaasinfectie, eczeem en slapeloosheid? En voor iemand die volgens haar eigen Twitteraccount op de planken schittert in Guys and Dolls, gala’s afwisselt met exotische vakanties, de opnames van Pitch Perfect 3 onlangs afrondde en zich opmaakt voor twee andere films is de claim „praktisch werkeloos” te zijn nogal problematisch.

Zo bevestigt Rebel Wilson in Melbourne juist het tabloidbeeld van fabulerende drama queen. Dapper maar dom, zo’n rechtszaak, en zonder Twitter was het niet zo op de spits gedreven. Les één is, laat je Twitteraccount door je persagent modereren. Beter nog: delete hem. Maar dat lukt Donald Trump net zomin als een hele serie filmsterren die door botheid of stupiditeit in een soortgelijke Twitterstorm belandden - Ashton Kutcher, Alec Baldwin. 2,7 miljoen volgers: zelfs als je geen aandachtsjunkie bent, valt zo’n afscheid moeilijk.

