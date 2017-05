200.000 gasmaskers met asbest in beslag genomen

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft dinsdag in een loods in de Limburgse gemeente Maasgouw zo’n 210.000 asbesthoudende gasmaskers aangetroffen. Het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie heeft hierop een voorlopige maatregel opgelegd aan de eigenaar van de gasmaskers, die ervan wordt verdacht de maskers op de markt te brengen.

Naar aanleiding van mediaberichtgeving in maart over gasmaskers met asbest die via internet worden verkocht, opende de ILT een strafrechtelijk onderzoek. Ook oude Russische legerkisten die asbest bevatten werden op internet te koop aangeboden.

In het strafrechtelijk onderzoek kwam de loods in Maasgouw aan het licht. De maskers, die in 5.250 legerkisten werden gevonden, zouden uit Rusland zijn geïmporteerd en op internet te koop worden aangeboden. De filters van de maskers bevatten vermoedelijk hechtgebonden, wit asbest.

Voorlopige maatregel

De voorlopige maatregel voor de eigenaar betekent dat de goederen, die in aanmerking komen voor beslaglegging, uit praktische overwegingen in de loods blijven staan. De eigenaar krijgt geen toegang meer tot de loods om te voorkomen dat de maskers worden verkocht. De maximale straf voor een dergelijk misdrijf is zes jaar cel.

Het is in Nederland sinds 1993 verboden asbesthoudend producten te verkopen omdat asbestdeeltjes op termijn kanker kunnen veroorzaken.