Politie vist met bomvideo naar tips in zaak Kok

De Amsterdamse politie heeft een Opel Corsa opgeblazen “om te laten zien wat er die avond had kunnen gebeuren” als in juli de bom onder de auto van misdaadjournalist Martin Kok was ontploft. Van de explosie werd een YouTube-filmpje gemaakt. Daarmee hoopt de politie naar eigen zeggen nieuwe informatie over de verijdelde aanslag te vergaren.

‘Geen sensatie’

De politie zet vaker videoreconstructies in bij de jacht naar tips. Toch is een filmpje waarin een auto wordt opgeblazen een zeldzaamheid, geeft ook de Amsterdamse politie toe. Waarom daar dit keer wel voor gekozen is, kon een woordvoerder dinsdag niet zeggen. Van sensatiezucht zou in ieder geval geen sprake zijn:

“We blijven natuurlijk wel de politie. Dat het sensationele beelden zijn klopt, maar dat is niet de reden om de beelden naar buiten te brengen.”

Volgens de politie is de auto ook opgeblazen voor nader onderzoek in de zaak, maar details over het doel van dat onderzoek worden niet bekendgemaakt.

Aanslag

Waarschijnlijk werd de bom in juli onder de auto geplaatst terwijl Martin Kok even verderop in een restaurant zat te eten. Als het explosief was ontploft, hadden volgens de politie op bijvoorbeeld het terras makkelijk meerdere onschuldige gewonden of doden kunnen vallen.

De bom had volgens het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) de kracht van veertig handgranaten. Het explosief ging uiteindelijk niet af, omdat voorbijgangers het verdachte pakketje onder de auto hadden opgemerkt. Kok werd enkele maanden later alsnog vermoord na een bezoek aan een seksclub.

Maandag werd een 47-jarige verdachte opgepakt voor mogelijke betrokkenheid bij de bomaanslag. Het gaat volgens de politie waarschijnlijk niet om degene die het explosief onder de auto heeft geplaatst. Of een verband wordt vermoed met de latere liquidatie, kon de woordvoerder dinsdag niet zeggen.