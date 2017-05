Panamese oud-dictator Manuel Noriega overleden

De Panamese oud-dictator Manuel Noriega is op 83-jarige leeftijd overleden, zo melden familieleden aan persbureau AFP.

Noriega leidde het Midden-Amerikaanse land van 1983 tot 1989, totdat hij door een invasie van de Verenigde Staten werd afgezet. Tot dat moment werkte Noriega nauw samen met de Amerikaanse CIA, voor wie hij een belangrijke informant was in onderzoek naar drugs- en wapenhandel. Tegelijkertijd was Noriega zelf ook een spil in de drugshandel en veranderde Panama onder zijn bewind in een witwasenclave voor het Colombiaanse Medellín-kartel van Pablo Escobar.

Nadat Noriega in 1989 werd afgezet, werd hij als gevangene naar de VS gebracht, waar hij in 1992 werd veroordeeld tot 40 jaar gevangenisstraf voor drugshandel. In 2007 kwam hij vervroegd vrij, om in 2010 alsnog uitgeleverd te worden aan Frankrijk, waar hij terechtstond voor witwaspraktijken. Nadat hij tot zeven jaar cel was veroordeeld, werd hij in 2011 alsnog uitgeleverd aan Panama, om terecht te staan voor de moorden op twee van zijn tegenstanders in de jaren tachtig.

Sindsdien verbleef Noriega in een Panamese cel. Vorig jaar werd bij hem een hersentumor gevonden, waarvoor hij in maart van dit jaar geopereerd werd. Bij die operatie ontstond een hersenbloeding en belandde Noriega in een coma.

De huidige president van Panama Juan Carlos Varela noemt Noriegas dood op Twitter “het einde van een tijdperk”.