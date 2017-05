Weer huidkanker bij Pieter van Vollenhoven

Bij de echtgenoot van prinses Margriet, Pieter van Vollenhoven (78), is opnieuw huidkanker vastgesteld, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) op dinsdag. Hij zal binnenkort behandeld worden in het Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis in Amsterdam. Daar zal het melanoom poliklinisch verwijderd worden.

In 2001 werd voor het eerst huidkanker vastgesteld bij Van Vollenhoven. Hij moest meerdere malen onder het mes om het kwaadaardige weefsel weg te laten halen, maar het melanoom keerde in 2003 en 2006 weer terug. Een melanoom is een uitzonderlijk agressieve vorm van huidkanker die ontstaat uit pigmentcellen. Als een melanoom in een vroeg stadium gevonden wordt, dan is de levensverwachting betrekkelijk hoog.

Van Vollenhoven is oud-voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid en bijzonder oud-hoogleraar. Daarnaast is hij nog actief als voorzitter van het Fonds Slachtofferhulp. Hij trouwde in 1967 met prinses Margriet en is daarmee de eerste burger die via het huwelijk lid is geworden van het Koninklijk Huis.