Nog vijftig slachtoffers Manchester in ziekenhuis

Er liggen nog vijftig mensen in het ziekenhuis na de aanslag in Manchester vorige week. Zeventien van hen zijn er slecht aan toe. Dat meldt Reuters dinsdag op basis van de Engelse nationale gezondheidsdienst (NHS).

Bij de aanslag na afloop van een popconcert vorige week maandag kwamen 22 mensen om het leven. Ook raakten 116 mensen gewond.

De burgemeester van Manchester heropende dinsdag het Victoria-station dat sinds de aanslag gesloten was. Hij zei dat de stad samen heeft opgetrokken “door wat onze donkerste week is geweest”. De dag ervoor werd een herdenkingsdienst gehouden voor de slachtoffers op een plein in de stad.

Koningin Elizabeth II bezocht vorige week slachtoffers in het Royal Manchester Children’s Hospital. Het ziekenhuis ontving in de dagen na de aanslag zoveel giften dat via Twitter had opgeroepen niet meer te doneren.

RMCHcharity RMCH Charity Thanks for your amazing support of food & toiletries. We no longer need supplies as we’ve received so many kind donations - thank you!💚 24 mei 2017 @ 12:57 Volgen

Terreurnetwerk

De politie is nog volop bezig met het onderzoek en gaat ervan uit dat aanslagpleger Salman Abedi niet alleen handelde. Een groot deel van het netwerk van Abedi is inmiddels in kaart gebracht. Er zitten momenteel veertien verdachten in hechtenis.

Maandag gaf de politie een foto vrij waarin de dader te zien is met een blauwe koffer. Ze zoeken naar getuigen die Abedi tussen 18 en 22 mei met deze koffer hebben gezien. Deze koffer heeft hij niet gebruikt voor de aanslag.