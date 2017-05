Mogelijk alsnog naam sponsor voor Johan Cruijff Arena

De partijen die betrokken zijn bij de naamswijziging van de Amsterdam ArenA naar de Johan Cruijff Arena, laten de mogelijkheid open om ook een sponsor aan de naam van het stadion toe te voegen. Dat blijkt uit de intentieverklaring die het bestuur van het stadion, de directie van Ajax en de gemeente Amsterdam eind april hebben ondertekend.

Uit de overeenkomst blijkt dat de erven Cruijff toestemming verlenen aan Ajax en de Arena om de naam van Cruijff rechtenvrij te gebruiken en dat een sponsor ook aan die naam toegevoegd mag worden. De enige uitzondering hierop is wanneer de commerciële partij een element aan de naam wil toevoegen dat een “aantasting van de reputatie van de persoon Johan Cruijff” betekent. Tabaksproducenten worden “in ieder geval geweigerd”. Johan Cruijff overleed vorig jaar aan de gevolgen van longkanker.

In ruil voor het gebruik van Cruijffs naam geven Ajax en de Arena een bijdrage aan de Cruyff Foundation, die door de voetballer in 1997 is opgericht om (voetbal)sport onder jongeren te stimuleren. Die bijdrage kan financieel zijn of in natura. Hoe hoog die bijdrage concreet wordt, blijft in het midden.

Ook staan in de verklaring details over de verkoop van een deel van het belang dat de gemeente Amsterdam heeft in het stadion. Die zal 23 procent van de aandelen tegen een “marktconforme” prijs aan Ajax overdragen. Amsterdam is daarna overigens nog steeds aandeelhouder, met een belang van 25 procent in het stadion. Voor in ieder tien jaar zal de gemeente dat belang houden.