Mobiel inchecken OV deels alweer uitgesteld

De introductie van mobiel inchecken in het openbaar vervoer is na ruim een week alweer gedeeltelijk stilgelegd. De dienst bleek bij klanten van KPN, Simyo, Telfort en Yes Telecom niet goed genoeg te werken. In afwachting van een oplossing voor die problemen is OV-chip mobiel voorlopig alleen nog beschikbaar voor een deel van de Vodafone-klanten en voor klanten die zich al aangemeld hadden.

Met mobiel inchecken hoeven reizigers geen OV-chipkaart meer bij zich te dragen. In plaats daarvan kunnen ze met hun smartphones inchecken. De dienst was bij lancering alleen beschikbaar voor in totaal tienduizend klanten van de vijf telefoonproviders die een toestel hebben met het besturingssysteem Android. Voor bijvoorbeeld iPhones is de dienst nog niet geschikt. Ook is de dienst alleen beschikbaar voor klanten die hun saldo automatisch opladen, en voor vol tarief reizen. Abonnementen kan het systeem nog niet aan.

Gebruikers klagen al sinds de introductie van de dienst over de stabiliteit. Volgens OV-chip mobiel, de organisatie achter de dienst, waren bij de klanten die gebruikmaken van het KPN-netwerk grote aanmeldproblemen. Tot die zijn opgelost, is het voor klanten van KPN, Simyo, Telfort en Yes Telecom niet mogelijk om zich nog te registreren.

Voor het gebruik van OV-chip mobiel zijn drie verschillende apps nodig. Uit de recensies in de appwinkel Google Play blijkt dat de meeste problemen zich voordoen bij de installatie daarvan. Volgens OV-chip mobiel maken inmiddels 2.400 mensen gebruik van de dienst, en zijn er al 1.800 reizen mee gemaakt.