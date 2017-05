Minister: 17-jarige plande aanslag in Berlijn

De Duitse politie heeft een 17-jarige Syrische vluchteling opgepakt op verdenking van het voorbereiden van een zelfmoordaanslag in Berlijn. Dat heeft de minister van Binnenlandse Zaken van de deelstaat Brandenburg dinsdag gezegd, meldt persbureau Reuters. De politie zegt nog geen aanwijzingen te hebben dat de jongen concrete plannen had. Ook kan in afwachting van nader onderzoek zijn Syrische nationaliteit niet bevestigd worden.

De politie kwam de verdachte op het spoor na een tip dat hij in een bericht afscheid genomen had van een familielid omdat hij zich wilde aansluiten bij de jihad. Hoe die tip de politie bereikt heeft, is nog onduidelijk.

De 17-jarige verdachte kwam volgens de politie in 2015 het land binnen. Hij woonde in een opvanghuis voor minderjarige asielzoekers. Dinsdagmiddag werd de jongen nog ondervraagd, en zijn woning doorzocht.

In december vielen bij een aanslag op een kerstmarkt in Berlijn twaalf doden. De dader, een afgewezen asielzoeker uit Tunesië, werd enkele dagen later door de politie in Milaan doodgeschoten.