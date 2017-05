Meer werk, maar een vast contract bieden? Ho maar

Bedenk eerst of een vast contract wel echt het beste is voor jou Een vast contract heeft voordelen. Wie er een heeft, kan bijvoorbeeld vaak makkelijker een hypotheek krijgen. Maar als je op korte termijn zeker wilt zijn van een inkomen, kan een tijdelijk contract aantrekkelijker zijn. In een halfjaarcontract mag bijvoorbeeld geen proefperiode worden opgenomen. En net als met een jaarcontract kan de overeenkomst alleen in uitzonderlijke gevallen tussentijds opgezegd worden, terwijl je met een vast contract op elk moment ontslagen mag worden – weliswaar alleen om legitieme redenen. Gebeurt dit in het eerste jaar, dan krijg je bij een vast contract geen geld mee, de zogeheten transitievergoeding.

Ga strategisch solliciteren Concludeer je dat een vast contract het beste voor jou is? Het verschilt per sector en per bedrijf enorm of vaste banen gangbaar zijn. Solliciteer dus strategisch. In de zorg heb je bijvoorbeeld al snel een vast contract te pakken, net als in het onderwijs of in de techniek, zegt arbeidseconoom Ronald Dekker van Tilburg University. In de media en op universiteiten zijn daarentegen veel flexcontracten. Doe dus onderzoek naar de ‘contractcultuur’ bij werkgevers.

Ken je rechten De meeste mensen weten wel dat een werkgever na drie tijdelijke contracten een vast contract moet geven. Sinds de invoering van de Wet werk en zekerheid (Wwz) in 2015 is daar de regel bij gekomen dat zodra je ergens langer dan twee jaar hebt gewerkt op tijdelijke contracten, je recht hebt op een transitievergoeding als je niet zou mogen blijven. Dit kan een aantrekkelijk moment zijn voor je werkgever om jou in vaste dienst te nemen. Let op: de regel geldt niet als er een gat van zes maanden of meer heeft gezeten tussen je tijdelijke contracten. Stem dus niet zomaar in met een lange pauze.

Trek je mond open Werk je ergens? Wees er open over dat je (op termijn) graag een vast contract wilt. Dat adviseert arbeidspsycholoog Tosca Gort, eigenaar van Gort Coaching. „Veel werknemers, vooral vrouwen, zeggen niet wat ze nodig hebben. Ondertussen zijn ze nijdig dat hun baas niet raadt wat ze willen.” Vroeg aankaarten geeft je baas ook de tijd om na te denken.

Doe verkennend onderzoek Nog een tip van Gort: vraag je collega’s wat in deze organisatie helpt om een vast contract te krijgen. Keihard werken? Creatief zijn? Met de juiste mensen omgaan? Geef daar dan extra aandacht aan, adviseert ze. „Ontdek ook wie het eindbesluit neemt over een vast contract. Is dat de directeur? De hr-manager? Met die persoon moet jij uiteindelijk onderhandelen.”

Bereid je gesprek goed voor Heb je dan een gesprek over een vast contract, beschouw dat als een tweede sollicitatiegesprek. Vertel waarom jij belangrijk bent voor de organisatie. Verwelkom extra verantwoordelijkheden die passen bij de langetermijnvisie van een vast contract. En mocht je een serieus aanbod hebben voor een andere baan – je moet op een tijdelijk contract tenslotte om je heen blijven kijken – dan kun je dat inzetten. Zeg dat je blijft in ruil voor een vast contract. Let op: dit laatste moet je alleen doen als je ook echt bereid bent om te vertrekken. Want dat is precies wat het gevolg kan zijn van deze tactiek.