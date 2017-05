‘Kik’ en ‘Rich’, maatjes op de tour

Eind 2015 hebben Kiki Bertens en Richel Hogenkamp een plan: Raemon Sluiter delen als coach tijdens de toernooien. Ze staan beiden buiten de tophonderd en zullen in de eerste maanden van 2016 nagenoeg dezelfde evenementen spelen. Ze sluiten een pact: samen reizen, eten, trainen. Het idee: ze moeten elkaar opstuwen, met Sluiter als hoeder van de roedel.

Het plan strandt na een half jaar. Waar Bertens steeg, bleef Hogenkamp hangen. Het succes van Bertens, met de halve finale op Roland Garros, maakt indirect een einde aan de driehoeksconstructie. De schema’s lopen te veel uit elkaar, Bertens speelt de toptoernooien, Hogenkamp blijft worstelen in de marge. Het zijn ministappen tegenover reuzenstappen. Bertens gaat alleen verder met Sluiter, Hogenkamp moet op zoek naar een nieuwe coach.

Nu, een jaar later, begeven ze zich tijdens Roland Garros op een gelijk speelveld. Voor het eerst bereiken ze beiden de tweede ronde op hetzelfde grand slam. Bertens verslaat de Australische Ajla Tomljanovic, vanaf de tribune gesteund door vriend en topspeler Nick Kyrgios, na een haperende start: 4-6, 6-1 en 6-1. Hogenkamp werkt zich langs de ongeïnspireerde Servische Jelena Jankovic, voormalig nummer één van de wereld: 6-2 en 7-5.

Bijtertje

Ze noemen elkaar ‘Kik’ en ‘Rich’. Ze zijn het beste wat Nederland heeft in het vrouwentennis, met een 18de en 105de plek op de wereldranglijst. Ze zijn beiden 25, zijn goede vriendinnen, kennen elkaar al sinds de juniorenjaren door de jeugdtoernooien.

Bertens komt uit het westen (Wateringen), Hogenkamp uit het oosten (Doetinchem). De één is lang (1,82 m), stevig gebouwd en kan flink doortimmeren met haar service en forehand. De ander is klein (1,68 m), snel, een bijtertje – zonder aanvalswapen.

Ze beleven topweken. Bertens won zaterdag in Neurenberg en haalde in Madrid de kwartfinale en in Rome de halve finale. Hogenkamp won twee kleine toernooien op rij (ITF-niveau), kwalificeerde zich voor Roland Garros en is derhalve veertien duels ongeslagen. „Ik voel mij niet onverslaanbaar. Maar ik voel me wel goed.”

Ze steunen elkaar in moeilijke tijden. In 2015 beleefde Bertens een crisisjaar door de onzekerheid over een uiteindelijk goedaardige knobbel in haar schildklier. Hogenkamp speelde begin dit seizoen twee maanden niet door een ernstige ziekte bij haar moeder. „We zijn er altijd voor elkaar”, zegt Bertens. „Ze heeft een lastige tijd gehad, diep respect hoe zij het doet.” Het raakt haar, zegt Bertens, het knokkertje Hogenkamp dat zich heeft opgericht. Een traan is zichtbaar. „Ik ben superblij voor haar.”

Ze spreken elkaar „bijna dagelijks”. Vaak voor of na wedstrijden. Hogenkamp: „Fijn als je binnen het tennis iemand hebt van wie je echt weet dat die het jou honderdduizend procent gunt. Dat is andersom ook zo. Dat is niet met alle speelsters zo. Je bent toch concurrenten.”

Hogenkamp doorbreekt barrières deze weken, waar Bertens dat vorig jaar op een andere schaal deed. Hogenkamp gaat voor het eerst de tophonderd in, wint voor het eerst een duel op Roland Garros en ze is voor het eerst zeker van rechtstreekse deelname aan een grand slam – Wimbledon, over een maand.

En ze is door dit resultaat verzekerd van 70.000 euro prijzengeld, op een totaal van 435.000 euro tot nu toe in haar carrière. „Dat geeft een heleboel rust.” Het geeft, bijvoorbeeld, de garantie dat haar trainer Roel Oostdam ook volgend seizoen fulltime kan meereizen naar toernooien.

Bertens inspireert Hogenkamp, kan zich in zekere zin aan haar spiegelen. Zij heeft laten zien wat je, uit het relatieve niets, kan bereiken in het vrouwentennis, waar de hiërarchie ver te zoeken is. Bertens was mei vorig jaar 89ste van de wereld, speelde kwalificatie voor Neurenberg. De afloop van krachttoer is bekend, ze won in Duitsland en werd in Parijs pas afgestopt door Serena Williams.

Ze vormen de pijlers onder het Fed Cup-team, dat vorig jaar de halve finale bereikte. Hogenkamp heeft haar beperkingen, het voorland van Bertens is waarschijnlijk onbereikbaar voor haar, als is het in onderlinge ontmoetingen slechts 3-2 voor Bertens.

Twee vriendinnen, twee werelden. Hogenkamps toernooi is al geslaagd, waar Bertens bij vroegtijdig verlies gefaald zal hebben. Hogenkamp: „Ik heb hier als doel niet de halve finale halen, maar dat had Kiki vorig jaar waarschijnlijk ook niet.”

Gevallen

De knappe zege op Jankovic, eens een grootheid. Maar nu gevallen: ze verloor al haar zestien wedstrijden dit seizoen. Het voelde voor Hogenkamp dan ook niet als een zege op de oud-nummer één. Ze sprak er met haar coach over: het leek soms of ze een betere bal van Jankovic verwachtte dan dat er kwam.

Woensdag wacht de tweede ronde. Hogenkamp speelt tegen de Belgische Elise Mertens. Bertens, outsider in Parijs, wacht het Amerikaanse talent Catherine Bellis, die de Nederlandse qualifier Quirine Lemoine maandag versloeg: 6-3, 3-6 en 6-1.

Op papier zou het kunnen, een treffen der vriendinnen in de halve finale: Bertens-Hogenkamp. Dinsdag zullen ze gezamenlijk trainen. Bertens: „We moeten er toch samen van genieten.”