In deze game speel je Corbyn die bankiers aanpakt

Jeremy Corbyn rent. Achter hem, leraren, fietsers en gewone arbeiders. Voor hem, vluchtende bankiers en de geest van Margaret Thatcher. Nee, het is geen vreemde campagnespot: het is Corbyn Run, de nieuwste telg in een uitdijende collectie van linksgetinte politieke games.

In Corbyn Run is aan jou de taak om het gestolen geld van de bankiers weer in handen van Corbyn te krijgen. Ondertussen moet je uitkijken dat je niet wordt uitgeschakeld door de campagnebus van Theresa May of de Britse vlaggen van Boris Johnson.

Corbyn Run

Ren je hard genoeg zoveel mogelijk bankiers omver, dan mag je partijbeloften maken: geen collegegeld meer! Het minimumloon omhoog! En dan aan het einde, ja: de geest van Margaret Thatcher, die natuurlijk nog steeds hét symbool is van de Britse conservatieven.

De game is een initiatief van de linkse gameontwikkelaar Games for the Many, die onder andere bestaat uit leden van de Britse Labour-partij. “Nieuwe en opwindende games” zijn nodig om campagne te voeren, schrijft de ontwikkelaar op evenementensite Eventbrite. Want games kunnen “betekenisvol ideeën promoten”.

Politieke games

Games for the Many is niet de enige ontwikkelaar die in dit belangrijke Europese verkiezingsjaar toch weer eens het format ‘politieke game’ afstofte. Vooral links lijkt gecharmeerd door het idee van een politieke game; partijen in verschillende landen lijken elkaar aan te steken.

Met als resultaat een drietal politieke games die ongeveer via hetzelfde stramien werken. Je speelt de partijleider, of het nu Jesse Klaver, de Franse socialist Jean-Luc Mélenchon of Jeremy Corbyn is. De vijand is de rechtse tegenpool: Wilders, Nicolas Sarkozy of Theresa May. En die vijand sneuvelt altijd. Ondertussen krijgt de partijleider de kans om een paar oneliners over zijn beleidsplannen af te vuren.

SuperKlaver en Fiscal Kombat

Ongeveer een maand voor de Tweede Kamerverkiezingen gooide een Groenlinks-partijlid een campagnegame online. Bijzonder ingewikkeld was het niet: SuperKlaver was eigenlijk niets meer en niets minder dan de gameklassieker Super Mario Bros. met een iets ander visueel sausje er over. Klaver speelt de rol van de Italiaanse loodgieter, Geert Wilders zijn bozige, paddestoelachtige vijand. Af en toe sluit je een kolencentrale. Aan het einde van de game mag je het torentje in.

In vergelijking met het Franse Fiscal Kombat lijkt SuperKlaver nog vrij onschuldig. In de game, die werd gebouwd door een reeks chattende aanhangers van de socialistische Parti de Gauche, moet je letterlijk het geld uit de zakken van bankiers schudden. Een nors kijkende Mélenchon wandelt over straat, waar hij bekende gezichten tegen komt: Christine Lagarde, die zijn plannen onhaalbaar vindt, bijvoorbeeld. Of Nicolas Sarkozy, die grijnzend op hem afloopt.

Screenshot Fiscal Kombat

Volgens Fiscal Kombat is er maar één manier om met dit soort types om te gaan. Je pakt ze op, schudt ze tot het geld er uit valt en gooit ze dan keihard naar het hoofd van een andere econoom of politicus. Dan loop je door, op zoek naar het volgende slachtoffer. Hoe harder je bankiers aanpakt, hoe sterker je wordt.

Net als Klaver en Corbyn is Mélenchon niet te stoppen - in de gamewereld, althans.