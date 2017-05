Gezocht: bouwvakkers en verplegers

ICT’ers waren al moeilijk te vinden, nu krijgen ook werkgevers in de bouw en in de gezondheidszorg moeite met het vinden van personeel. Beide sectoren groeien hard nu de economie aantrekt, de vergrijzing doorzet en de jaren van bezuinigingen voorbij zijn.

Dat voorspelt uitkeringsinstantie UWV in een arbeidsmarktprognose voor 2017 en 2018. Van alle sectoren neemt het aantal banen in de ‘zorg en welzijn’ in 2018 het hardst toe. Deze sector, waaronder bijvoorbeeld ook de kinderopvang en de jeugdzorg valt, is met 1,24 miljoen banen van werknemers en 310.000 banen voor zelfstandigen sowieso al de grootste sector.

Meer budget in de zorg

Opvallend genoeg kromp de werkgelegenheid in deze sector tussen 2012 en 2016 nog, met 6 procent. Vooral in verpleging en verzorging daalde het aantal banen: met 12 procent, van 267.000 naar 235.000. Nu is de verwachting dat precies deze deelsector weer hard gaat groeien, onder andere doordat bezuinigingen op de verpleeghuiszorg zijn geschrapt.

Het UWV heeft bij deze voorspelling nog geen rekening gehouden met het door politieke partijen breed onderschreven manifest van schrijver en presentator Hugo Borst en historica Carin Gaemers, voor betere ouderenzorg. De verwachting is dat de overheid meer budget voor ouderenzorg in verpleeghuizen vrij zal maken.

Op dit moment valt het nog mee met het vervullen van vacatures. „In de zorg ontstaat geleidelijk een krappere arbeidsmarkt”, schrijft het UWV. Vacatures voor verzorgenden, (wijk)verpleegkundigen, specialisten ouderengeneeskunde en verzekeringsartsen zijn steeds vaker moeilijk vervulbaar. „Met name op mbo-niveau 4, het hoogste niveau binnen het middelbaar beroepsonderwijs, zullen werkgevers in de zorg de pijn gaan voelen”, zegt Rob Witjes, hoofd arbeidsmarktinformatie bij het UWV.

Groeiende vacaturegraad

Een maatstaf voor hoe krap of ruim de arbeidsmarkt in een sector is, is de vacaturegraad: het aantal openstaande vacatures per 1.000 werknemers. In de zorg behoort die met 22 vacatures per 1.000 werknemers nu nog niet tot de hoogste. In de ICT-sector is de vacaturegraad met 53 het hoogst. De maatstaf voor krapte in de zorg groeit wel hard: tussen begin 2015 en begin 2017 met 83 procent.

Het hardst groeide de vacaturegraad in de bouw: met 113 procent. De bouw reageerde de afgelopen jaren op de economische neergang: door de crisis op de huizen- en kantorenmarkt daalde de werkgelegenheid sterk. Nu de huizenmarkt weer aantrekt, groeit in 2017 voor het eerst het aantal banen voor werknemers weer. Witjes: „Het aantal zelfstandige banen groeide al, de verwachting is dat het aantal werknemersbanen nu mee zal stijgen.” Er is vooral vraag naar timmermannen, metselaars en installatiemonteurs.

Zowel de zorg als de bouw heeft last van het feit dat de afgelopen jaren minder jongeren kozen voor een opleiding die aansluit bij deze sectoren, vermoedelijk ontmoedigd door de crisis en bezuinigingen. Zo daalde het aantal leerlingen in de beroepsbegeleidende leerweg – een voorname bron voor bouwpersoneel – met 40 procent tussen de schooljaren 2008-2009 en 2014-2015.

De ouderenzorg heeft bij het vinden van personeel last van een negatief imago, schrijft het UWV. Hbo-studenten vinden dat de zorg voor ouderen weinig uitdaging biedt en de werkdruk er hoog is, aldus een enquête die het UWV citeert.