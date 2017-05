Floppotron: het ultieme floppydriveinstrument

Ooit, in een ver en grijs verleden, werkten computers nog voornamelijk op basis van floppy drives. Op het hoogtepunt van de floppy drive kon de gemiddelde vierkante floppy disk een imponerende 1,2 megabyte aan informatie bevatten - sommige mega-floppies konden iets meer dan 200 megabyte hebben. Niet echt zinnig meer in moderne tijden - tenzij je een techhobbyist met een liefde voor muziek bent.

En dat is Paweł Zadrozniak, een Poolse techneut die sinds de zomer van 2016 muziek maakt met een orkest van twee scanners, acht harde schijven en 64 oude floppy drives. De eerste video van zijn Floppotron werd bijna 2 miljoen keer bekeken op YouTube. Sindsdien maakte hij 32 Floppotron covernummers, van Seven Nation Army tot All I Want For Christmas Is You.

Hoe werkt het? Floppy drives kunnen op verschillende snelheden een disk lezen. Elke snelheid maakt een iets ander geluid vanwege de bewegingen van de interne motor. Die motor is programmeerbaar. Met een beetje slim programmeerwerk zet je zo een MIDI-geluidsbestand om in een reeks bewegingen - en dus geluid.

Nieuw is de floppydrivemuziek niet. Een simpele YouTube-zoektocht levert vele video’s op en de afgelopen jaren ontstond er onder andere een Reddit-pagina voor floppydrive-kunstenaars.

Sterker: de keuze voor Star Wars-muziek in de eerste video van Zadrozniak was hoogstwaarschijnlijk een eerbetoon aan de één van de allereerste floppydrivemusici, een YouTube-gebruiker onder de naam 2more. 2more plaatste in januari 2008 een video waarin hij met één floppydrive de Imperial March uit Star Wars speelde.

Ook 2more had overigens voorgangers: in 2007 maakte CGE-TV muziek met gebruik van een Commodore-floppydrive uit het tijdperk vóór de klassieke Windows pc:



Snel zag YouTube een explosie van floppydrive-nummers - en steeds gekkere experimenten. Want waarom zou je maar één floppydrive gebruiken als je er ook acht aan elkaar kan hangen?

Of je floppydrive met een oude rekenmachine kan besturen?



En zo oud was die Commodore toch niet - waarom zou je eigenlijk geen oudere machine pakken?



Voor sommigen werd de floppydrive te ouderwets. Muziek maken met de 3D-printer, dat kan ook. Mits iets minder succesvol:



Verschillende floppydrive-muzikanten plaatsten video’s met uitleg over hun werk. In 2011 werd zo’n filmpje opgepikt door de website Lifehacker. Rond die tijd verscheen het allereerste filmpje van Zadrozniak online. Hij probeerde het Star Wars-experiment van 2more te herhalen, maar dan met twee floppydrives.



Lang duurde het experiment voor de Pool niet. De floppydrives verdwenen in een doos ergens in zijn huis. Hij haalde zijn diploma en kreeg een baan.

Toch bleef de oude floppydrive-hype aan hem knagen. In augustus 2016 trok hij de doos weer uit de kast. Tegelijkertijd kocht hij een bak extra hardware bij: harddrives en een scanner. De opbouw kon beginnen. Het hele - bijzonder technische - ontwerp van de Floppotron omschrijft hij op zijn blog. Maar buiten de technische details om is de Floppotron ook gewoon leuk om te zien: een heel appartementencomplex aan floppydrives die oplicht bij elke toon.

Beluister en bekijk hier Zadrozniaks compositie van Feel Good Inc. van Gorillaz: