Hoe vaak wordt ons niet voorgehouden dat iPhones en iPads leiden tot verschraling – dat onze gewone, menselijke contacten eronder lijden?

Naast mij op het terras strijken een vader en zijn veertien- of vijftienjarige dochter neer. Ze grijpen meteen naar hun iPhone en zitten zeker een half uur helemaal gevangen in hun eigen wereld. Er wordt geen woord gewisseld, geen contact gemaakt.

Dan vlijt de dochter zich tegen haar vader aan en gaat het gewoon door, vader en dochter in hun eigen iPhone. Het ziet er prachtig uit – twee mensen die even geen enkel contact hebben en toch helemaal op hun gemak zijn met elkaar. Leve de iPhone.

