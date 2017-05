Dit Nederlandse strijkkwartet mag mee met Eddie Vedder

Elke avond een knuffel van Eddie Vedder? De komende weken zit dat er in voor de leden van het Nederlandse strijkkwartet Red Limo String Quartet. Ze speelden de eerste twee avonden van zijn Europese solotour samen met de frontman van rockband Pearl Jam in een uitverkochte Afas Live in Amsterdam. Vedder nodigde ze maandagavond prompt uit om de rest van zijn tour mee te spelen. Dinsdagavond spelen ze nog een concert in Amsterdam met de rocker. „Hij is iemand die even naast je komt staan voor de show en zegt, hee succes!” vertelt cellist van het kwartet Jonas Pap (34).

Wanneer hoorde je dat jullie met Eddie Vedder konden spelen?

„Vorige week werd ik gebeld door iemand van Mojo, dat ze zochten naar strijkers voor de Amsterdamse concerten van Eddie Vedder, en of wij dat wilden doen. Dat was easy: natuurlijk! We hebben meteen alles wat we hadden aan filmpjes met het kwartet opgestuurd, en vrij snel hoorden we dat we het mochten doen.”

Dat is kort dag. Konden jullie goed repeteren?

„We wisten niet wat Vedder wilde spelen. We hebben daarom gewoon zoveel mogelijk nummers ingestudeerd en gearrangeerd, we waren voorbereid op alles. Tijdens de eerste repetitie, een dag voor het eerste concert, lieten we aan Vedder horen wat we hadden gedaan en hij vond het te gek. We repeteerden maar een uurtje. Hij was heel warm en liefdevol tegen ons, en bleek vol vertrouwen. Hij zei na afloop: ‘we zien wel wat we gaan spelen’. Voor de show kregen we nog wel een setlist, maar sommige nummers speelde hij daar niet van, en andere nummers die er niet op stonden weer wel.”

Is dat niet heel lastig begeleiden?

„Nee die verrassing is juist heel leuk voor ons. Het is alsof je een autocoureur bent die even van het circuit af mag. En het is ook waardering voor wat we doen. We proberen al zo lang iets anders te zijn dan een klassiek strijkkwartet, en meer te werken als een band. Juist het anticiperen op anderen en improviseren, dat we niet vastzitten in de nootjes, dat vindt Vedder heel prettig. Dan hoeft hij zich niet aan te passen aan ons. Wij proberen te kijken, te voelen en te luisteren naar wat zo’n man doet, en in die energie mee te gaan.”

Hebben jullie ook invloed op wat jullie spelen?

„Ja, zeker. We hebben het er na de show even over en dan zegt hij: ‘kijk hier even naar’ - dat betekent dat wij een nacht door gaan arrangeren op dat nummer. En wij laten horen welke arrangementen wij hebben gemaakt. We weten dan niet of hij het gaat spelen, maar het kán wel. We hadden trouwens ook een arrangement gemaakt van ‘Alive’, waarvan we zeker wisten dat hij het niet zou spelen. Maar we speelden het de eerste repetitie voor en hij had een video daarvan naar de rest van Pearl Jam gestuurd. De volgende dag zei hij in de kleedkamer dat zij het zo tof vonden.”

Onlangs is Chris Cornell overleden, een goede vriend van Vedder. Zijn shows lijken tot nu toe in het teken te staan van diens dood. Maakt dat het moeilijker voor jullie?

„Hij is echt heel erg verdrietig. Dat merk je aan alles. Voor ons is het hoe dan ook bijzonder, ik kan het natuurlijk niet vergelijken met hoe het zou zijn als zijn vriend niet was overleden. Voorzichtig ben je sowieso, als je speelt in dienst van zo’n grote artiest. Maar misschien nu wel iets meer. Hij noemt z’n naam nooit, maar je voelt dat hij er mee bezig is.”

En nu de rest van de tour met Vedder. Hadden jullie dat verwacht?

„We zagen voor de eerste show natuurlijk: dit is het begin van de tour, wat zou hij in alle andere zalen van plan zijn? Gisteren, na de tweede show, gaf hij ons allemaal een knuffel en zei hij dat hij het fantastisch vond en dat hij volgende week in Londen speelt, en of wij ook tijd hadden. Hij pakte daarop z’n tourboekje erbi. En ook in Berlijn? En Antwerpen? En Ierland, enzovoorts. We hadden vooraf stiekem gedacht: als we dit supergoed doen, misschien zit er meer in. We zijn in Nederland wel wat gewend. We speelden met Wende Snijders, met Kyteman en we hebben met Kensington in de Ziggo Dome gespeeld. Hoe tof dat ook allemaal was, deze tour met Eddie Vedder is natuurlijk wel echt het snoepje.”

Eddie Vedder speelt dinsdagavond met het Red Limo Quartet in Afas Live, Amsterdam. Voorprogramma is Glen Hansard