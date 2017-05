Duitse minister Gabriel haalt uit naar de VS

De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Sigmar Gabriel heeft zich in een toespraak ongekend fel uitgelaten over de Verenigde Staten. Na afloop van een toespraak over migratie zei vicekanselier Gabriel tegen de verzamelde pers dat wie zich niet verzet tegen de huidige Amerikaanse politiek, er medeschuldig aan is. Volgens Gabriel maakt Trump het Westen zwakker.

“Wie klimaatverandering door minder milieupolitiek versnelt, wie meer wapens in crisisgebieden verkoopt en wie religieuze conflicten niet politiek wil oplossen, die brengt de vrede in Europa in gevaar. De kortzichtige politiek van de Amerikaanse regering staat recht tegenover de belangen van de Europese Unie.”

Gabriels uitspraken komen een dag na een speech van bondskanselier Angela Merkel, waarin zij eveneens de verhouding met de VS ter discussie stelde. Zondag zei Merkel tijdens een toespraak voor haar eigen partij CDU: “Wij Europeanen moeten ons lot nu echt in eigen hand nemen.” Internationaal werden de woorden van Merkel alom beschouwd als een uitgesproken kritiek aan het adres van de Amerikaanse president Donald Trump.

Tegelijkertijd konden Merkels woorden ook niet los worden gezien van de verkiezingsstrijd die op dit moment in Duitsland woedt, voorafgaand aan de Bondsdagverkiezingen in september. De SPD, die het tegen Merkel opneemt, wil zich graag presenteren als de anti-Trump-partij bij uitstek. Maandagavond haastte SPD-leider Martin Schulz zich om zich eveneens fel uit te spreken tegen Trump tijdens een verkiezingsbijeenkomst in Berlijn.

“Het is onze taak deze man bij alles wat we doen in de weg te staan, overigens ook bij zijn fatale bewapeningslogica die hij ons wil afdwingen.”

“Westen wordt kleiner”

Minister van Buitenlandse Zaken Sigmar Gabriel, eveneens SPD, sluit zich daar met zijn harde woorden bij aan. Volgens Gabriel is tijdens Trumps eerste reis naar het buitenland, waarin de president onder andere Saoedi-Arabië en Brussel bezocht, duidelijk geworden dat de machtsverhoudingen in de wereld veranderd zijn. “Het westen is kleiner geworden”, aldus Gabriel.

Net als Merkel zondag, riep ook Gabriel daarom op tot meer samenwerking tussen de Europese landen. Europeanen moeten volgens Gabriel voor betere klimaatbescherming, minder wapens en religieuze verlichting strijden, omdat anders het Midden-Oosten en Afrika verder kunnen destabiliseren. “Met antieke oplossingen als het sluiten van grenzen en het bouwen van muren wordt geen enkel probleem opgelost”, aldus de vicekanselier.