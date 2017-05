Dertien doden bij aanslag in Bagdad

In de Iraakse hoofdstad Bagdad zijn dinsdagavond dertien mensen om het leven gekomen nadat een autobom is ontploft. Ook raakten 24 mensen gewond. Dat meldt persbureau AP.

De auto stond geparkeerd vlakbij een populaire ijswinkel in de stad. Volgens de autoriteiten bevatte de auto explosieven die op afstand tot ontploffing zijn gebracht. Islamitische Staat (IS) heeft de verantwoordelijkheid inmiddels opgeëist.

De aanslag vond plaats op het moment dat de vastenmaand ramadan is begonnen. Na zonsondergang is het vaak druk in restaurants en cafés. Tijdens de vastenmaand is er in Irak vaak een lichte toename van geweldsincidenten. Vorig jaar kwamen tijdens de ramadan in juli meer dan 281 mensen om bij een aanslag in Bagdad. Het was de dodelijkste aanslag sinds 2003.

Aanslagen

Bagdad wordt regelmatig opgeschrikt door aanslagen. In maart kwamen 23 mensen om het leven nadat een autobom was ontploft. Meer dan vijftig mensen kwamen om nadat een autobom in februari ontplofte in de hoofdstad. De meeste aanslagen worden opgeëist door IS. Het Iraakse regeringsleger probeert Mosul te heroveren op IS.