De Efteling groeit gestaag, al 65 jaar

Nog geen nieuwe attractie, maar wel een nieuw vakantiepark. Met het in gebruik nemen van Efteling Loonsche Land – 3.000 slaapplekken - wordt woensdag het jubileumjaar van de Efteling ingeluid. Een maand later moet de opening van de nieuwe familieattractie Symbolica, waarvan de bouw 35 miljoen euro kostte, het feest compleet maken.

De Efteling heeft naast het bereiken van de pensioenleeftijd nog een reden om een feestje te vieren: vorig jaar wist het pretpark een recordaantal van 4,76 miljoen bezoekers te trekken. Het attractiepark in het Brabantse Kaatsheuvel kijkt zelf al een aantal jaar verder: in 2020 moeten er 5 miljoen mensen komen.

Een toename in jaarlijkse bezoekersaantallen van ruim 220.000 in 1952 naar bijna 5 miljoen dit jaar, sinds 65 jaar geleden meer dan 130 miljoen bezoekers en afgelopen jaar een omzet van bijna 190 miljoen euro en winst van 14,7 miljoen. Wie de cijfers op een rijtje zet, ziet ondanks het komen en gaan van wereldwijde financiële crises, concurrenten en generaties een gestage groei. Niet alleen in absolute bezoekersaantallen, maar ook in het aantal bezoeken per hoofd van de Nederlandse bevolking. Hoe doet de Efteling dat?

Recht op dagje uit

Allereerst de tijden van economische tegenslag. Daar hebben pretparken geen last van, zegt woordvoerder Femke van Es: „Eerder het tegenovergestelde. Mensen gaan minder op vakantie en compenseren dat met een dagje uit.” Ook tijdens de meest recente financiële crisis bleef er één sector groeien, zegt toerismedeskundige Stephen Hodes van consultancy LAgroup, dat gespecialiseerd is in vrije tijd en cultuur. „En dat was toerisme. Musea, pretparken, etcetera hebben er geen last van. Mensen zien hun vrije tijd en vakanties als een recht, en dat geeft bijna niemand op.”

De Efteling groeide harder dan concurrenten zoals Walibi Holland (omzet 29,3 miljoen en winst 2,2 miljoen in 2015). Het pretpark in Flevoland is de laatste twee jaar dankzij de komst van nieuwe attracties gegroeid naar bijna een miljoen bezoekers, maar de bezoekcijfers bleven daarvoor jaren rond de 800.000 hangen. De gemiddelde bezoeker spendeert ook meer in de Efteling dan in Walibi: 39,90 euro om 32,60 euro.

„Walibi is niet altijd duidelijk genoeg geweest voor de doelgroep”, zegt Marjolein van de Stolpe, directeur van Leisure Expert Group, een conceptontwikkelaar in de vrijetijdsindustrie die onder meer meewerkte aan attracties in Walibi België en Toverland. Dat Walibi zich nu zeer nadrukkelijk op jongeren richt en niet op families, noemt Van de Stolpe een goede zaak. „Nu hebben ze zich heel goed uitgesproken.” Het verklaart mogelijk ook deels waarom er minder wordt uitgegeven in Flevoland: jongeren hebben nu eenmaal minder geld dan ouders.

‘Nostalgie is belangrijk’

De Efteling houdt „nog altijd vast aan onze roots van 65 jaar geleden”, zegt woordvoerder Van Es. „We willen niet groeien om te groeien.” Volgens Van de Stolpe speelt nostalgie voor de Efteling een belangrijke rol. „Generatie op generatie worden sprookjes doorgegeven. Nog altijd weet ieder kind van Hans en Grietje. Die merkidentiteit is heel belangrijk.”

Om te kunnen blijven groeien is de Efteling een aantal jaar geleden begonnen met het aantrekken van buitenlandse bezoekers. Van Es: „We hebben vooral geïnvesteerd in hun verblijf en de informatievoorziening, daarom hebben we vakantieparken neergezet, medewerkers aangetrokken die hun talen spreken en de informatie vertaald.”

Voor pretparken geldt over het algemeen dat er eens in de drie jaar een grote nieuwe attractie bij moet komen om het bezoekersaantal op peil te houden. Terwijl ‘Symbolica: paleis der fantasie’ nog geopend moet worden, is de Efteling daarom alweer met een volgende attractie bezig om over drie jaar de vijf miljoen bezoekers te halen.

Typerend voor de Efteling, dat volgens Van de Stolpe van Leisure Expert Group op dezelfde manier groeit als het investeert: gestaag. „Ze durven wel risico te nemen, maar doen dat nooit onverantwoord.”