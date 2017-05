Australië wil reisverbod voor veroordeelde pedoseksuelen

Australië heeft een plan gepresenteerd waarmee het veroordeelde pedoseksuelen onmogelijk wordt gemaakt naar het buitenland te reizen, zo meldt persbureau AP. Met het uitreisverbod wil het land voorkomen dat de pedoseksuelen in relatief nabij gelegen landen in Zuidoost-Azië kinderen misbruiken. Naar eigen zeggen is Australië het eerste land in de wereld dat dit soort vergaande maatregelen neemt.

Volgens de Australische minister van Buitenlandse Zaken Julie Bishop gaat het om 20.000 personen die op een landelijke lijst van veroordeelden voor kindermisbruik staan. 3.200 van hen begingen dusdanig zware feiten dat ze hun reisdocument voor de rest van hun leven verliezen. De overige personen werden veroordeeld voor minder zware feiten en komen in de loop van tijd in aanmerking voor verwijdering van de lijst en een nieuw paspoort.

Verplichte melding

Sekstoerisme en kindermisbruik zijn een groot probleem in landen in Zuidoost-Azië. Australische pedoseksuelen zijn in dit verband berucht, temeer omdat de reizen vanaf het continent goedkoop zijn. Australië stelde al eerder wetgeving in die veroordeelde pedoseksuelen verplicht voorafgaand aan een buitenlandse reis melding te maken van de bestemming.

Volgens Bishop lukt het veroordeelden niettemin te vaak het land ongezien te verlaten. In 2016 reisden volgens haar 800 geregistreerden pedoseksuelen naar het buitenland, van wie de helft zich van te voren niet had aangemeld. Eerder probeerde Australië de praktijk ook al aan te pakken door de gevangenisstraf voor misbruik in het buitenland te verhogen naar 25 jaar.

Bezwaren

Het parlement moet nog over het voorstel stemmen. Volgens The Guardian Australia werden bij de bekendmaking van de plannen dinsdag direct bezwaren geuit door het Australische procureur-generaal, die vreest voor de gevolgen voor mensen die voor het eerst veroordeeld worden.

De Australische overheid stelt echter het voorstel juridisch al doorgelicht te hebben. De onafhankelijke senator Derryn Hinch, die zich de afgelopen jaren sterk maakte voor strengere wetgeving, benadrukte dat tijdelijke paspoorten kunnen worden verstrekt aan veroordeelde pedoseksuelen die met bewijs voor zakelijke of familiaire redenen moeten reizen. Ook stelde hij dat het bij deze wetgeving niet gaat om de “tiener die betrapt wordt op sexting met zijn 15-jarige vriendinnetje”.