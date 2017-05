VS leveren eerste wapens aan Syrische Koerden

De VS hebben dinsdag Koerdische strijders van de YPG in Syrië bevoorraad met militair materieel. Volgens een woordvoerder van het Pentagon betreft de lading lichte wapens en voertuigen. Het is de eerste zending voor de Koerden sinds president Trump een maand geleden toestemming gaf voor de leveranties.

De YPG vecht als onderdeel van de Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF) tegen Islamitische Staat (IS) in het noorden van Syrië. Binnen die coalitie geldt de YPG als een van de sterkste en meest effectieve facties. De VS noemden deze coalitie eerder nog “de enige groep op de grond die in de toekomst Raqqa met succes kan innemen.” Strijders van de SDF -en dus de YPG- zijn de hoofdstad van het zelfverklaarde kalifaat van IS inmiddels al op een paar kilometer genaderd. en de bevrijding van die stad lijkt aanstaande.

De wapenzendingen zijn echter controversieel; NAVO-bondgenoot Turkije heeft zich fel uitgesproken tegen de Amerikaanse leveringen omdat in het zuidoosten van het land wordt gevochten tegen de Koerdische beweging PKK. De YPG is gelieerd aan deze organisatie en de vrees bestaat dat de Amerikaanse wapens op termijn tegen Turkije kunnen worden ingezet. Daarnaast kan een sterkere YPG in Syrië ook leiden tot het verder oplaaien van separatistische sentimenten.

Turkije heeft dinsdag nog niet gereageerd op de eerste zending.