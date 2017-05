Wordt dit de eerste president van de VS met de titel ‘sexiest man alive’?

Dwayne Johnson (45) is te zelfverzekerd om te blozen. Maar van de geruchten over zijn opvolging van Donald Trump wordt de best betaalde acteur van Hollywood toch wat verlegen vertelt hij in Miami, waar Baywatch in première gaat. Johnson speelt hierin strandwachter Mitch Buchannon, die een nieuwe collega (Zac Efron) onder zijn hoede krijgt.

„Supervleiend”, zegt Johnson over „de golf van steun van het publiek en de media”, nadat hij vorige maand in tijdschrift GQ bevestigde serieuze politieke aspiraties te hebben.

Hij zou de eerste president zijn met de titel sexiest man alive. De eerste die vooral bekend is onder zijn worstelbijnaam (The Rock) - al wist Jesse ‘The Body’ Ventura het voor hem al tot gouverneur van Minnesota te schoppen. De eerste die ongegeneerd penisgrappen maakt (in Baywatch) en ook de eerste die openlijk over zijn strijd tegen depressie praat met 87 miljoen Instagram-volgers.

Maar The Rock zou niet de eerste zijn die Hollywoodfaam in politieke macht omzet. Dus als Trump, Ronald Reagan en Arnold Schwarzenegger het kunnen, waarom Johnson dan niet? „Een groot deel van Amerika verwacht beter leiderschap, minder herrie, meer evenwicht.” Hij hoeft Trumps naam niet te noemen.

„Maar de komende drie jaar ben ik volgeboekt”, vervolgt de actiefilmacteur. Tot de volgende presidentscampagne in ernst begint dus. Dat weet Johnson, te zien aan zijn grijns. „Wanneer het er van komt - ik bedoel, mocht het ervan komen - dan zal ik me omringen met uiterst slimme, gretige geesten.”

Jaren negentig camp

Johnson wil het hebben over zijn film, gebaseerd op de camp-serie uit de jaren negentig, vol melodrama, decolletés en incorrecte humor. Maar hij houdt vragen over Johnson for president bepaald niet af. Met zijn vriend Schwarzenegger heeft hij het vaak over politieke ambities, zegt hij. „Ik heb geen ervaring, de politiek is niet mijn business, maar ik weet wel dat ik iemand ben in wie mensen zich herkennen.”

Johnson is charmant en charismatisch: als een leeg scherm waar eenieder zijn verwachtingen op kan projecteren. Of hij Democraat, Republikein of onafhankelijk is? Tijdens de campagne in 2000 bezocht hij de conventies van beide partijen. Het conservatieve blad National Review zette hem onlangs op de cover, terwijl ook de linkse documentairemaker Michael Moore hem aanmoedigde. „Details, details”, grapt de acteur.

Zijn komedies (Central Intelligence) en patriottische actiefilms (San Andreas) doen het even goed in progressieve steden als in het conservatieve Heartland van de Verenigde Staten. Vorig jaar hoopten zowel Hillary Clinton als Donald Trump op zijn steun. Maar Johnson hield zich erbuiten, toen nog huiverig om zijn handen vuil te maken, zo lijkt het - het zou zijn succes in Hollywood kunnen ondermijnen. Wel bleef hij in televisieprogramma Saturday Night Live ‘The Obama Rock’ spelen: de Hulk die uit het presidentiële overhemd scheurt als Obama al te zeer getergd werd.

Dwayne Johnsons stem is presidentieel diep, zijn geheugen is legendarisch. De acteur neemt zichzelf niet te serieus: zelfspot was ook het geheime wapen van Reagan en Schwarzenegger. Bovendien kan Johnson doorgaan voor zwart, gemengd, Latijns-Amerikaans, Aziatisch, moslim „of zelfs blank, na een zomer uit de zon”, merkt hij op. Dat is wat waard in diep verdeeld Amerika.

Johnson heeft een lange weg afgelegd tot ongekroonde koning van Hollywood. Zijn vader was een zwarte worstelaar (shownaam: Soulman Rocky Johnson), zijn moeder stamt uit de beroemde Samoaanse worstelaarsfamilie Anoa’i. Dwayne leek af te stevenen op een loopbaan in American Football, met een beurs om in Miami te gaan studeren. Maar na een reeks blessures stond vast dat hij geen profspeler zou worden.

Depressies

In die tijd kampte hij met demonen die hem zijn loopbaan hadden kunnen kosten. Johnson praat er vrijuit over. „Zoals veel jongeren isoleerde ik mezelf. Ik was depressief en stopte met studeren. Ik wist niet wat het was, pas later leerde ik dat het een ziekte is.” Beroemdheden moeten „eerlijk over depressie en therapie praten”, vindt hij.

Johnson ging in het familiebedrijf en ontdekte zijn talent voor show-worstelen. In de ring wierp The Rock zich op als ‘The People’s Champion’, van daaruit was de stap naar bijrollen in films en tv-series niet groot. Met The Scorpion King (2001) vestigde hij een record - nooit eerder kreeg een debutant voor een hoofdrol zo veel geld (5,5 miljoen dollar). Zijn faam groeide daarna door zijn deelname aan de Fast and Furious-filmserie. De afgelopen jaren speelde hij in tientallen speelfilms en tv-series.

Vóór de volgende presidentsverkiezingen zullen we Johnson zien in zeker twaalf films, terwijl hij zijn productiebedrijf Seven Bucks Productions uitbouwt - genoemd naar de laatste zeven dollar die hij ooit op zak had „als depressieve loser”.

Als het gesprek toch nog even gaat over zijn meest recente film, Baywatch, laat Johnson weten dat zijn favoriete scène draait om de piemel van een lijk. De acteur zegt zelf dat hij onvolwassen is: „Ik blijft een jongen van zestien”. Maar volgens vriend en vaste producent Beau Flynn doet dat er niet toe. „Als hij zegt dat hij president wil worden, dan wordt hij president.”