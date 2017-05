Wat Amsterdammers hun zieke burgemeester beloven

Wat is het toch, dat de Amsterdamse burgemeester onder zijn stadsgenoten zo geliefd is? Dat bijna elke Amsterdammer, in alle stadsdelen, van elke afkomst, als het over Eberhard van der Laan gaat zijn of haar toch niet zelden beschikbare gejeremieer plotseling staakt een zachte kant blijkt te hebben?

Filmmaker Cláudio de Oliveira Marques sprak dagenlang met talloze Amsterdammers over hun burgemeester, maar eigenlijk weet ook hij het nog steeds niet precies, geeft hij toe. “Het is een gevoelsding”, denkt De Oliveira Marques. Amsterdammers lijken écht van hun burgemeester te houden. Maar de vinger erop leggen kan ook hij niet precies.

Met een team van productiehuis WeFilm maakte De Oliveira Marques de afgelopen maanden een ode aan de Amsterdamse burgemeester. Van der Laan maakte in januari bekend uitgezaaide longkanker te hebben, maar graag nog “een poosje” burgemeester te blijven. Maandag verscheen het filmpje, waarin Amsterdammers op zijn bekendmaking reageren, online.

Iets extra’s

Het idee voor de film ontstond bij Fem Verbeek, die als researcher eerder voor WeFilm werkte. Nadat Van der Laan bekend maakte ernstig ziek te zijn zocht zij contact met het productiehuis. We moeten hier iets mee, vond men daar ook. En dus besloot een team onder leiding van De Oliveira Marques aan de slag te gaan met een boodschap voor de burgemeester. Allemaal gratis en voor niets, want voor hun zieke burgemeester doen Amsterdammers nu eenmaal graag iets extra’s.

De filmcrew trok de wijken van Amsterdam in, op zoek naar Amsterdammers in alle soorten en maten, die allemaal graag bereid waren mee te werken. “Je merkte het meteen”, vertelt De Oliveira Marques. “Soms leek iemand bij het zien van de crew nog wat huiverig. Maar zodra ze doorkregen dat het over Van der Laan ging was iedereen direct om.” En dus beloven bekende en onbekende Amsterdammers hun burgemeester in het filmpje voor zijn stad te blijven zorgen, of het nu gaat om de kunst, de nachtcultuur, de gezelligheid of de daklozen.

Hart onder de riem

Hoewel de burgemeester niet bij de film betrokken was, was hij vooraf al wel op de hoogte gesteld. Hoe De Oliveira Marques hoopt dat hij naar de video kijkt? “Dat het een hart onder de riem is. Dat hij weet dat hij geliefd is. En dat hem dat misschien nog wat extra energie geeft om langer onze burgemeester te blijven.”

Zijn eigen belofte zit niet in de film, maar De Oliveira Marques wil er zelf nog wel iets aan toevoegen. “Ik kom niet uit Amsterdam. Maar ik beloof Amsterdammer te blijven. Ik heb me aan deze stad verbonden.”