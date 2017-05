Vastende Koeweiti’s worden onthaald op reclamefilmpje tegen het terrorisme

Een reclamefilmpje van de Koeweitse telefoonmaatschappij Zain dat stelling neemt tegen het terrorisme is de voorbije dagen ruim twee miljoen keer bekeken. Het is het gesprek van de dag in de regio.

Voor de Arabische reclamewereld is de vastenmaand ramadan wat de Super Bowl is voor de Amerikanen: een gelegenheid het publiek te beïnvloeden op een moment dat iedereen gekluisterd zit aan de televisie. Maar het gebeurt niet zo vaak dat een commercieel bedrijf een onderwerp aansnijdt dat zo gevoelig is als het jihadisme.

Het Zain-filmpje begint met beelden van gelukkige mensen: spelende kinderen, een jonge vrouw die haar trouwjurk past, een grootvader die met zijn kleinkind speelt. Dit alles afgewisseld met beelden van een man in een kelder die zijn bomgordel gereed maakt.

„Ik ga God alles vertellen”, zegt de voice-over van een jongetje. „Hoe jullie onze kerkhoven hebben gevuld met kinderen en onze schoolklassen hebben doen leeglopen.”

Vervolgens wordt de bommenlegger geconfronteerd met slachtoffers van eerdere aanslagen. Zoals Nadia Al-Alami, die de Al Qaeda-aanslag in Amman in 2005 overleefde. (Haar bruiloft was een van de drie doelwitten; 60 mensen kwamen om, onder wie de vaders van bruid en bruidegom.)

In het filmpje zingt de bekende Emiratische zanger Hussain al-Jassmi over vrede en liefde.

„Confronteer je vijand met vrede in plaats van oorlog… Overtuig anderen met mildheid in plaats van geweld… Aanbidt uw god met liefde niet met terreur.”

Aan het eind wil de terrorist toch zijn bomgordel laten exploderen. Maar in plaats daarvan barst vuurwerk los en is iedereen gelukkig.

De reacties op het filmpje zijn doorgaans positief. Maar een aantal mensen neemt aanstoot aan het gebruik van Omran Daqneesh, het vijfjarige Syrische jongetje dat in 2016 beroemd werd toen een foto van hem in een ambulance in Aleppo de wereld rondging. (Daqneesh wordt gespeeld door een acteur.)

Daar waar sommigen het gewoon onkies vinden om het jongetje te gebruiken voor een commercieel motief zien anderen – vooral Syriërs - er politieke manipulatie in. Daqneesh was immers geen slachtoffer van IS of Al Qaeda: hij belandde in de ambulance na een bombardement door het leger van Assad, een feit dat het filmpje niet vermeldt.