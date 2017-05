Valverde nieuwe trainer FC Barcelona

Ernesto Valverde wordt de nieuwe trainer van FC Barcelona. Dat heeft de club maandag bekendgemaakt. De oud-trainer van Athletic Bilbao volgt Luis Enrique op, die zaterdag na drie jaar met de winst van het Spaanse bekertoernooi afscheid nam van de club.

De 53-jarige Valverde was van 1988 tot en met 1990 speler bij FC Barcelona, onder leiding van trainer Johan Cruijff. Ook kwam hij een keer in actie bij het Spaanse elftal. Sinds 2001 is hij actief als trainer van overwegend Spaanse clubs, waaronder Valencia en Villareal. In 2012 ging zijn naam ook al rond als mogelijke nieuwe trainer van Barça, maar toen werd uiteindelijk Tito Vilanova de opvolger van de populaire Pep Guardiola.

FC Barcelona heeft een moeizaam seizoen achter de rug. De ploeg won zaterdag de Copa del Rey, maar wist verder geen grote prijzen binnen te halen. Voor de fans was dat een grote teleurstelling, zeker na het succesvolle eerste seizoen onder Enrique waarin de ploeg na een mindere periode de Champions League, de landstitel en de beker veroverde.

Valverde neemt Jon Aspiazu mee als assistent-coach en José Antonio Pozanco als fitnesstrainer. Donderdag wordt hij gepresenteerd aan het publiek.