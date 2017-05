Dit is hét moment om een telefoon uit 2016 te kopen

Eind mei. Nét als het vakantiegeld binnenkomt, liggen de nieuwe modellen smartphones in de winkel. Zouden telefoonfabrikanten op je bankrekening kunnen kijken?

Zeven- of achthonderd euro ben je snel kwijt voor de topmodellen van Samsung en Apple, de bestverkopende merken in Nederland. Maar voor een goede telefoon hoef je niet de hoogste prijs te betalen. Je kunt je bijvoorbeeld afvragen of je per se het nieuwste model moet hebben. Samen met testlab Hardware.Info testte NRC het actuele aanbod van flagshipsmartphones – de topmodellen. De verschillen tussen smartphonegeneraties worden kleiner, terwijl de prijzen van de nieuwste modellen blijven oplopen. Daarom kan 2017 wel eens hét moment zijn om een telefoon uit 2016 te kopen.

1. Wat is het aanbod?

De voordeligste Samsung Galaxy S8 kost 799 euro – 100 euro meer dan de Galaxy S7 van vorig jaar. De iPhone 7 Plus (met een vergelijkbare schermgrootte) begint bij 909 euro. Het kan goedkoper, zoals de telefoons van de Chinese fabrikant Huawei. Sony, HTC en LG zitten ook onder de 700 euro en zijn vaak minder strak in het hanteren van de adviesprijzen.

Apple en Samsung zijn de enige die winst maken met prijzige telefoons. Ze hebben respectievelijk 30 en 40 procent van de Nederlandse markt in handen.

In de test nemen we merken als Oppo en OnePlus niet mee omdat ze in Nederland weinig ondersteuning bieden. De HTC U (die je kunt inknijpen om apps te starten) is nog niet beschikbaar, net als de Nederlandstalige versie van de Google Pixel.

2. Wat zijn de verbeteringen?

Design: de telefoon verandert in een plat stuk glas zonder knoppen of gaten. De Galaxy S8 heeft bijna geen rand meer om het scherm. Daardoor verandert ook de beeldverhouding; de S8 en de LG G6 hebben geen 16:9-scherm maar zijn ‘uitgerekt’ tot 18:9. Niet alle apps gebruiken die extra ruimte.

USB-C: de toptoestellen hebben een USB-C-stekker. Daardoor laadt de telefoon sneller op en kan data sneller tussen apparaten stromen. Bij de iPhone verdween de hoofdtelefoonaansluiting, om ruimte te besparen.

Camera: LG en Apple hebben een dubbele camera aan de achterzijde, waardoor verder kan worden ingezoomd. Huawei bouwde een extra zwart-witsensor in. Sony voegde extreme slowmotion toe, maar de camera van de Galaxy S8 is de beste.

Chipsets: de processors zijn sneller maar daar merk je vrij weinig van – de rekenkracht is geen beperking meer van de smartphone. De nieuwe chipsets zijn vaak wel kleiner en energiezuiniger.

Accu: de achilleshiel van elke telefoon. Samsung beperkte de accucapaciteit van de Galaxy S8 na problemen met de Note 7. De verwisselbare accu is verleden tijd; zo’n klepje achterop oogt niet premium en is lastig waterdicht te krijgen. Veel gebruikers kopen na twee jaar, als de accu sleets wordt, toch een nieuw toestel.

3. Hoe zit dat met die lening?

In het verleden schoot de provider vaak een groot gedeelte van de aanschaf voor en verrekende dat in je maandelijkse abonnement. Die constructie is in feite een lening. Sinds mei moeten providers controleren of je al andere schulden hebt.

Je krijgt een BKR-registratie als je een telefoon koopt waarbij meer dan 250 euro van de aanschafprijs wordt betaald via je abonnement. Zo’n BKR-registratie kan leiden tot problemen bij het sluiten van andere leningen, zoals een hypotheek.

4. Hoe lang blijft mijn telefoon goed?

Apple blijft iPhones langer dan vier jaar ondersteunen (iOS 10 draait nog net op een iPhone 5 uit 2012). Leveranciers van telefoons die draaien op Googles besturingssysteem Android zijn minder scheutig. Daardoor beschikken telefoons vaak niet over de laatste veiligheidsupdates.

Vanaf Android O (in het najaar beschikbaar) zouden fabrikanten Android makkelijker kunnen updaten zonder hun eigen software te moeten herschrijven. Of ze dat doen, is de vraag; ze verkopen je liever elke twee jaar een nieuw toestel.

De Consumentenbond eist van Samsung updates tot vier jaar na de introductiedatum van een toestel en twee jaar na de aanschaf. Dat lijkt redelijk voor een apparaat van 600 euro of meer. De bond verloor het kort geding, maar er loopt nog een bodemprocedure.

5. Nieuwste model of jaartje ouder?

We vergelijken de bestverkopende topmodellen van 2017 met die van 2016. Bij Samsung is de Galaxy Edge 7 (nu rond de 550 euro) een prima alternatief voor de 8 (adviesprijs 799 euro). [Lees hier de test van de Edge 7 van vorig jaar] Het toestel heeft een vergelijkbaar scherm en camera, al is de kleurbalans van de S8 iets beter. De snellere processor van de S8 gaat ten koste van accuduur; die van de Edge 7 is beter dan het nieuwe model en het toestel lijkt minder kwetsbaar voor valpartijen. Met 250 euro prijsverschil haalt de Edge 7 de optimale prijs-kwaliteitverhouding – nieuwe modellen scoren niet boven de 4.

Voor iPhone-gebruikers valt de beslissing anders uit. De iPhone 7 Plus (909 euro /1.019 euro voor de versie met 64/128 GB opslaggeheugen) biedt meer extra’s dan zijn voorganger, de iPhone 6s Plus (769/879 euro voor 32/128 GB) [lees hier de test van de iPhone 6s Plus van vorig jaar]. De A10-chip is zuiniger en dat scheelt accuduur. Ook de camera is beter dan het model van vorig jaar en het toestel overleeft een val in het water.

Het prijsverschil tussen nieuw en oud (140 euro) is bij Apple minder groot dan bij Samsung. Bedenk wel dat de iPhone 7 uit 2016 stamt; dit najaar ligt de iPhone 8 in de winkels. Die belooft meer spektakel à la S8. En een nog hogere prijs.

De resultaten van onze smartphonetest:

Apple iPhone 7 Plus 128GB

De iPhone heeft al drie jaar dezelfde behuizing en dat is te zien. Door de randen rond het 5,5 inch scherm oogt de 7 Plus log. De camera kan aardig mee, maar de schermkwaliteit tipt niet aan die van de S8. Ook gelden de gebruikelijke iPhone-nadelen: geen uit te breiden geheugen, de software is weinig naar eigen smaak aan te passen en een forse meerprijs.

De iPhone is door Apples strenge regie wel foolproof en levert tweedehands meer op. Ook de langere ondersteuning voor nieuwe software geldt als pluspunt. De verdwenen koptelefoonaansluiting is een nadeel.

LG G6

Vergeleken met zijn voorganger, de geflopte G5 met optionele opzetstukken, is de LG G6 een verademing. Een extra lang 5,7 inch scherm in slanke behuizing, verder geen poespas. Die 18:9-beeldverhouding heeft weinig zin als je video kijkt: er verschijnen zwarte balkjes aan weerszijden.

De vingerafdrukscanner zit aan de glazen achterzijde en werkt lastig als de telefoon in een houder zit. De afwerking is niet zo geraffineerd als van zijn belangrijkste concurrent, de Galaxy S8, maar met zijn extra groothoeklens biedt hij wel een prima camera.

Samsung Galaxy S8

De mooiste telefoon. Een spectaculaire verschijning met contrastrijk 5,8 inch amoledscherm dat naadloos in de slanke behuizing overloopt. Een veeg over de zijkant roept extra snelkoppelingen op: handig.

De S8 heeft de beste camera, maar geen dubbele lens. De biometrische beveiliging, een gezichts- en irisscanner, werkt goed maar is te foppen met een foto.

Ook introduceert Samsung zijn slimme assistent Bixby, maar die voegt weinig toe. De aparte Bixby-knop had achterwege kunnen blijven. Dat had misschien in prijs gescheeld.

Sony Xperia XZs

Sony heeft al jaren dezelfde vormgeving voor zijn telefoons: recht en hoekig. De waterdichte behuizing van Xperia is robuust, alleen de simkaartlade voelt fragiel aan. Pluspunt: de handige vingerafdrukscanner aan de zijkant en de camera.

Je kunt nu superslowmotion (960 beelden per seconde, maar niet langer dan 0,12 seconde) filmen, al oogt het resultaat wat korrelig en vergt de superslomo goede timing. De batterijduur valt bij het kijken van films tegen maar de standbytijd is goed. De grotere variant (5,5 inch) was niet op tijd voor de test.

Huawei P10

Dit toestel wijkt, net als de Sony Xperia, amper af van de vorige versie. Zowel van buiten als van binnen (de software) probeert Huawei de iPhone na te doen.

De vingerafdrukscanner onder het scherm werkt standaard niet als home-knop. Het scherm is wat klein vergeleken met de concurrentie, maar daar staan een lagere prijs en lager gewicht tegenover. De camera is een stuk beter dan voorganger P9 en beschikt over een zwart-witsensor voor betere contrasten. Huawei bouwt zijn eigen chip, de Kirin, en die komt aardig mee in de test.

Alle testresultaten en specificaties op een rij in deze pdf.