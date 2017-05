De Thuiskok: Pindakaas

Hoe een beetje broodbeleg de gemoederen kan bezighouden. Een tijdje geleden liep een onschuldig gesprek aan de lunchtafel over pindakaas uit de hand. Wat bleek? Men werd het maar niet eens over of het beleg nu zoet of hartig is. Een grote twitterpoll en een paar belletjes naar experts later was er een column met een duidelijke uitslag: pindakaas is hartig. Ikzelf ben ook aanhanger van het winnende #teamhartig; pindakaas bestaat uit pinda’s, en dat zijn voor mij zoutjes bij de borrel. Het past in mijn ogen ook veel beter bij sambal en komkommer dan bij hagelslag, al is dat een kwestie van smaak. De discussie toont in ieder geval aan hoeveel mensen er wel eens pindakaas eten.

Recentelijk zijn er twee kookboeken verschenen over pindakaas, de laatste met de voor de hand liggende titel Pindakaas: kookboek. De twee auteurs, journaliste Marije Sietsma en fotografe Saskia Lelieveld, laten al op de cover blijken geen partij te willen kiezen: het boek bevat zowel zoete als hartige recepten.

Wat meteen opvalt als je het boek openslaat zijn de verschillende formaten pagina’s. De gefotografeerde gerechten staan op grote, glanzende en ‘gestreken’ pagina’s, terwijl de recepten zijn afgedrukt op donker ruw papier van kleinere grootte. Volgens de auteurs voorkomt u zo dat de fotopagina’s worden besmeurd met vieze vingers. In de praktijk werkt dat totaal niet. Ik moet eerst het recept vinden door te bladeren, en dat doe ik door de grote pagina’s vast te pakken. Tijdens het koken hebben de ‘gestreken’ pagina’s bovendien de neiging om te slaan. Een idee in de categorie ‘leuk geprobeerd, maar helaas’.

Met de recepten spelen de auteurs wat meer op veilig. Er staan veel toepassingen en bereidingen van pindakaas in die u waarschijnlijk al kent: pindasaus bij gerechten als kipsaté, diverse soorten ijs, koekjes en taarten en een pinda-soep. De auteurs hebben het begrip pindakaas hier en daar zo ruim geïnterpreteerd dat er ook recepten met pinda’s instaan. Echt origineel wordt het slechts bij bijvoorbeeld spareribs met pindakaasmarinade of pinda-wortel-kokosballetjes. Moeilijk wordt het nergens.

Voor de fans van pindakaas is dit wel een heerlijk boek. Bent u dat niet, dan biedt Pindakaas: kookboek u juist de mogelijkheid om er toch nog wat lekkers mee te maken.