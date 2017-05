Eltingh nieuwe technisch directeur tennisbond

Jacco Eltingh is vanaf 1 juni technisch directeur bij de KNLTB. Dat heeft de Nederlandse tennisbond maandag bekendgemaakt. Hij volgt Jan Siemerink op, die begin dit jaar geen contractverlenging kreeg.

Als technisch directeur gaat Eltingh (46) de koers bepalen van het landelijke toptennis. Hij wordt verantwoordelijk voor de selectie van tennissers voor de Davis Cup, de Fed Cup, Jong Oranje en het nationale rolstoeltennisteam.

Hereniging

Zijn aanstelling bij de KNLTB is voor Eltingh ook een hereniging met zijn vriend en voormalige dubbelspelpartner Paul Haarhuis. Die staat sinds september vorig jaar als bondscoach aan het hoofd van het Davis Cup- en het Fed Cup-team.

In de jaren negentig vierden Eltingh en Haarhuis samen grote successen in het dubbelspel. Samen haalden ze acht grandslamfinales, waarvan ze er zes wonnen. Eltingh en Haarhuis pakten twee keer de titel op de Australian Open en op Roland Garros. Wimbledon en de US Open won het duo één keer. In januari 1995 bereikten ze de eerste positie op de wereldranglijst.

Ook individueel was Eltingh succesvol. Hij boekte vier toernooizeges en was begin 1995 de nummer negentien van de wereld. In 1999 ging Eltingh met pensioen. Twaalf jaar later maakte hij met Haarhuis een eenmalige comeback, op het ABN Amro-toernooi in Rotterdam, om aandacht te vragen voor de liefdadigheidsinstelling van Richard Krajicek. De terugkeer verliep weinig succesvol: Eltingh en Haarhuis vlogen er in de eerste ronde kansloos uit.