Reinier van Dantzig leidt D66 in Amsterdam

Reinier van Dantzig wordt de nieuwe lijsttrekker van D66 in Amsterdam. Een meerderheid van de Amsterdamse partijleden heeft hem gekozen na een enerverende verkiezingscampagne van twee weken. Dat heeft het bestuur van de lokale afdeling maandagavond bekendgemaakt.

Van Dantzig, een 31-jarige horecaondernemer en sinds maart dit jaar al fractievoorzitter, liet bij de verkiezingen zittend wethouder Abdeluheb Choho en raadslid Dehlia Timman achter zich. Een verpletterende overwinning werd het niet: Van Dantzig kreeg 51,4 procent van de stemmen, Choho 32,1 en Timman 16,5.

Timman had tijdens de campagne al laten weten dat zij desondanks opnieuw een gooi zal doen naar het raadslidmaatschap. Choho verklaarde juist dat hij niet op de kandidatenlijst wil.

Grootste partij

In maart dit jaar volgde Van Dantzig als fractievoorzitter Jan Paternotte op, die bij de Tweede Kamerverkiezingen naar Den Haag vertrok. In de verkiezingsstrijd voor het lokale partijleiderschap, die tamelijk ruw verliep, kreeg Van Dantzig de steun van een meerderheid van de bestuurders en politici.

Alle drie de overige D66-wethouders steunden publiekelijk Van Dantzig en niet hun naaste collega Choho.

D66 werd bij de verkiezingen in 2014 de grootste fractie in de Amsterdamse gemeenteraad. De partij boekte onder Jan Paternotte een historische overwinning op de PvdA. Bij de Kamerverkiezingen van maart was GroenLinks nipt de grootste partij in Amsterdam.