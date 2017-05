Oud-premier Griekenland Mitsotakis overleden (98)

De voormalig premier van Griekenland Constantine Mitsotakis is maandag overleden. Hij werd 98. Dat heeft zijn familie laten weten in een verklaring, aldus AP. Hij was een van de belangrijkste liberale politici van het land. Tijdens zijn zestigjarige politieke carrière heeft hij grote financiële hervormingen doorgevoerd.

Mitsotakis werd de leider van Nieuwe Democratie (ND) in 1984 toen de partij in de oppositie zat. Hij werd premier in 1990 en leidde de eerste conservatieve regering sinds 1981. In 1993 kwam zijn regering ten val en zat de partij weer elf jaar in de oppositie.

Tijdens zijn loopbaan bekleedde hij verschillende politieke functies, waaronder minister van Financiën en minister van Buitenlandse Zaken. Hij stopte in 2004 met zijn actieve politieke carrière maar kreeg een erefunctie bij zijn partij ND.

Financiële hervormingen

Tijdens zijn politieke carrière probeerde Mitsotakis onpopulaire financiële hervormingen door te voeren. Als premier bracht hij de hoge overheidsuitgaven naar beneden, privatiseerde hij overheidsbedrijven en voerde loonmatigingsbeleid. Dit leidde destijds tot grote protesten.

Ook na zijn pensioen bemoeide Mitsotakis zich nog openlijk met de politiek. Zo heeft hij regeringen vaak opgeroepen om markthervormingen door te voeren.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog vocht hij tegen de Duitsers. Hij werd in 1942 gevangen genomen en ter dood veroordeeld. Na de bevrijding werd hij in 1947 het jongste parlementslid ooit. In 1978 sloot hij zich aan bij ND.

Zijn zoon Kyriakos Mitsotakis is de huidige leider van ND en zijn dochter Dora Bakogianni is minister van Buitenlandse Zaken en burgemeester van Athene geweest.