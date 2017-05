Noord-Korea voert nieuwe proeflancering uit

Noord-Korea heeft maandag voor de derde keer in ongeveer twee weken een rakettest uitgevoerd. Het gaat om minstens één korteafstandraket, die neerkwam in de zee ten oosten van het land. Dat meldt persbureau Reuters.

De raket bereike een hoogte van 120 kilometer en legde zo’n 450 kilometer af. Dat is bijna net zo ver als een projectiel dat de Noord-Koreanen een week geleden afschoten. Met die vluchtafstand is de testraket hoogstwaarschijnlijk neergekomen in Japanse wateren. De Japanse premier Shinzo Abe heeft gezworen maatregelen te treffen:

“Zoals we laatst zijn overeengekomen bij de G7-ontmoeting, heeft Noord-Korea topprioriteit voor de internationale gemeenschap. In samenwerking met de Verenigde Staten zullen we actie ondernemen om Noord-Korea af te schrikken.”

Scud-raket

Vermoedelijk was de raket die Noord-Korea lanceerde er één van het type Scud. Die ballistische raket voor de korte afstand is ontwikkeld in de voormalige Sovjet-Unie, en wordt momenteel gebruikt door veel voormalige oostblokstaten en landen in Afrika en het Midden-Oosten. Sommige varianten van de Scud kunnen tot zo’n duizend kilometer ver komen. Volgens Amerikaanse officials heeft Noord-Korea in het verleden al regelmatig Scud-raketten getest, schrijft Reuters.

Ook de Amerikanen hebben de proef waargenomen. Het Witte Huis zegt volgens Reuters dat president Trump gebriefd is over de lancering. Trump is niet blij met de Noord-Koreanen, wier raketprogramma de laatste maanden op volle toeren draait. De grote droom van Pyongyang is om over kernraketten te beschikken die de Verenigde Staten kunnen halen. Trump heeft gezegd dat Amerika daar desnoods zelfstandig een stokje voor zal steken.

Ondanks dergelijke internationale druk gaat Noord-Korea de laatste weken stug door met zijn raketlanceringen. De sterk afgezonderde stalinistische staat test niet alleen Scuds, maar ook zelfontworpen raketten. Die lijken een steeds groter bereik te krijgen. De Hwasong-12, die eerder deze maand een testvlucht maakte, zou de tweeduizend kilometer kunnen halen. Het projectiel zou bovendien een kernkop kunnen vervoeren, al is het twijfelachtig of Noord-Korea de techniek beheerst om een atoombom te maken die klein genoeg is om op een raket te passen.